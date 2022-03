Empatec NV presenteert mooie voorlopige cijfers over het jaar 2021

SNEEK- Ondanks de gezondheidscrisis heeft het sociaal ontwikkelingsbedrijf Empatec NV een uitstekend jaar achter de rug. Functionerend in het middelpunt van een politieke en bestuurlijke storm heeft Empatec NV haar bedrijfsresultaten significant kunnen verbeteren. De organisatie heeft een omzet behaald van 19,7 miljoen, hetgeen gelijk is aan de bedrijfskosten van het bedrijf over het jaar 2021.

Fundament

De organisatie heeft zich in het jaar 2021 geïnnoveerd en verbeterd, hetgeen het fundament van het sociaal ontwikkelingsbedrijf voor de komende jaren heeft verstrekt en mede daardoor een mooie toekomst in het vooruitzicht heeft. Empatec NV zal de komende jaren voor haar bedrijfsvoering geen beroep hoeven te doen op een bijdrage van de deelnemende gemeenten en ligt op koers om break-even resultaat te behalen. Hiermee voldoet de directie van Empatec NV aan de zogenoemde nuloptie uit de Businesscase.

Prestatie

De omzet in het jaar 2021 was voor 67% afkomstig uit het reguliere bedrijfsleven en voor 33% afkomstig van de deelnemende gemeenten. Empatec NV is door deze resultaten nog meer verankerd in de sociale, maatschappelijke en economische regio Súdwest-Fryslân. Empatec NV was gedurende het jaar 2021 voor haar bedrijfsvoering selfsupporting, een fantastische prestatie!

Uitstekende resultaten bij Pastiel

Daarnaast is een uitstekend resultaat geboekt bij Pastiel, het vakbedrijf van Empatec NV dat

re-integratie uitvoert voor de deelnemende gemeenten. In het jaar 2021 van Corona werden 800 kandidaten in begeleiding genomen door Pastiel en werd een fantastisch percentage van 65% gerealiseerd van matching van inwoners naar de reguliere arbeidsmarkt. “Empatec NV maakt grote stappen, we zijn trots op onze medewerkers en hun prestaties. We hebben veel vertrouwen in de toekomst”, aldus Ray Geerling, directeur a.i. Empatec NV.