Emotionele onthulling plaquette ter nagedachtenis van de ‘voetbalrazzia’ in mei 1944

SNEEK- Gisteravond vond op het Sportpark Leeuwarderweg in Sneek een unieke voetbalwedstrijd plaats. Een Sneker stadselftal nam het op tegen een selectie die is geformeerd uit zeven Leeuwarder clubs. De uitslag, 3-7, was bijzaak. Hoogtepunt van de avond was de onthulling van de plaquette ter nagedachtenis van de ‘voetbalrazzia’ in mei 1944.