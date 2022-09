Emmerdrum op het UITfestival in Goënga

GOENGA- “Een bijzondere middag gisteren in Goënga met zeer muzikale muzikanten uit eigen dorp en omstreken. De emmerdrum was een groot succes of je wilde of niet je deed mee. Bar en Boos o.l.v. Johan Veldhuis, prima. Het geluid voor de andere artiesten werd ook door hem verzorgd. De 3 mans formatie Schwung maakten met hun blues jazzy geluid indruk”, aldus Age Bootsma uit het kleine maar gezellige dorpje in de Lege Geaën.