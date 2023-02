EMM en Amsterdam Brass in It Joo

OUDEGA(SWF)-Voordat muziekkorps EMM op concours gaan naar Drachten is er op zondag 5 maart ’s middags een try-out concert in It Joo. Tijdens dit try-out concert zal Amsterdam Brass ook een optreden voor u verzorgen.

Amsterdam Brass staat o.l.v. Paul van Gils en deze brassband komt uit in de kampioens divisie. Amsterdam Brass is één van de toonaangevende brassbands in Nederland en bestaat uit ongeveer dertig fanatieke koperblazers en slagwerkers uit de regio Amsterdam. De band speelt niet alleen het traditionele brassbandrepertoire, maar zoekt graag de muzikale grenzen op.

Er worden daarom regelmatig uitstapjes gemaakt naar bewerkingen van klassieke muziek, pop of swing. Het hoogste doel van Amsterdam Brass is om samen zo mooi mogelijk muziek te maken. Liefst op het allerhoogste niveau, maar wel op een ontspannen manier. We nodigen u van harte uit op dit concert. De zaal is open vanaf 14:15 uur.