Elske DeWall & YVI in het Bolwerk van Sneek

Op de podia van CKS spelen maandelijks gelauwerde en aanstormende singer-songwriters tijdens Seated Sunday. Gisteren was het de beurt aan Elske DeWall en YVI. Elske staat bekend om haar soulvolle nummers met duidelijke invloeden uit roots, gospel, folk en moderne country. YVI speelt alternatieve folk en indierock, vergelijkbaar met Damien Rice.

Een leven lang muziek

Elske DeWall is al haar leven lang met muziek bezig. Nadat ze op haar zevende was begonnen met pianoles, pakt ze de saxofoon en gitaar op. Ze ontdekt dat ze ook goed kan zingen en wordt toegelaten tot de Academie voor Popcultuur in Leeuwarden. In 2008 werkt de in Veenwouden geboren zangeres mee aan het project Leonard Cohen in het Fries. Dat jaar krijgt ze ook een platencontract bij het gerenommeerde Universal Music.

In 2010 verschijnt haar debuutalbum Balloon Over Paris. De prachtige popliedjes die daarop staan vinden als snel hun weg naar de landelijke radiostations en 3FM benoemt haar tot Serious Talent. Daarna gaat het snel met Elske. In 2011 staat ze met de Britse zanger Jonathan Jeremiah en het Metropole Orkest op North Sea Jazz. Een jaar later komt haar tweede album uit, treedt ze op met Lionel Richie en wint ze de Friese Popprijs. Haar vertolking van Maria in het televisiespektakel The Passion (2017). waarin ze 'In Nije Dei', 'Wer Bisto', 'Dat Ik Je Mis' en 'Heb Het Leven Lief' zingt, levert haar nog meer landelijke bekendheid op.

Met onder anderen Alain Clark, Edwin Evers en Marcel Fisser werkt ze aan nieuw repertoire en eind januari 2020 komt haar eerste, zelf geschreven Nederlandstalige single uit. In 2021 zingt Elske de titelsong van de nieuwe Kameleon-film; ‘T Nije Doarp’, een Friese tekst op 'Het Dorp' van Wim Sonneveld.

YVI

YVI is het soloproject van Diederick Brandsma. Zijn melancholische, verhalende liedjes bieden troost, zonder de pijnlijke waarheid te verdoezelen. YVI experimenteert, maar verliest nooit de ontwapenende eerlijkheid uit het oog. Daarmee past YVI prima in het rijtje van singer-songwriters als Damien Rice, Glen Hansard en Bon Iver. In 2019 lanceert YVI zijn debuutalbum A Few Words Of Comfort. In 2020 verschijnt de EP Control.