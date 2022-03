Elmar Reinders wint Visit Friesland Elfstedenrace

LEEUWARDEN - Elmar Reinders heeft de Visit Friesland Elfstedenrace gewonnen. Reinders was in de sprint sneller dan Mick van Dijke.

De wedstrijd was een spektakel met veel aanvallen. Het lukte een kopgroep van 21 fietsers om vooruit te blijven. 15 kilometer voor het einde ontsnapten Mick van Dijke, Timo de Jong en Elmar Reinders uit die groep.

Het groepje kreeg een halve minuut. Van Dijke en Reinders reden weg bij De Jong en in de sprint was Reinders de sterkste. Het was voor Fryslân de eerste internationale wielerwedstrijd voor mannen in ruim tien jaar. De Elfstedenrace is een koers voor de kleine, semiprofessionele UCI Continental ploegen. Ook de opleidingsteams van Jumbo-Visma en DSM deden mee.

Tegen de klok in

De wedstrijd gaat tegen de klok in langs de elf steden. De start was zondagochtend om 11.00 uur bij het WTC in Leeuwarden en daarna ging het peloton naar Dokkum. 's Middags rond 15.00 uur passeerden de wielrenners bij Sneek als laatste stad voor de finish.