Elma den Heijer sportmassage vestigt zich in Sneek

SNEEK-Onlangs heeft sportmasseur Elma den Heijer zich in Sneek gevestigd aan de Hegedyk 2. Met haar jarenlange ervaring kan Elma den Heijer bijdragen aan verantwoord en gezond sporten. We leven in hectische tijden met veel spanningen en bijna iedereen is wel bezig met gezondheid, voeding en bewegen. Een massage kan daar goed bij ondersteunen. Want uit onderzoek van Dr. Mark Rapaport blijkt dat een regelmatige massage een duurzaam positief effect heeft op gezondheid. Massage levert een hoop voordelen op: zoals het verlichten van symptomen van depressie, angst, rugpijn, astma, vermoeidheid en zelfs HIV.

Visie van Elma den Heijer

In ons dagelijks doen en het bewegen kunnen we behoorlijk worden gehinderd als geest en lichaam niet doen wat wij willen. Elma den Heijer: “Door stress, spanning door een hectische baan en/of het gezin kan het moeilijk zijn om te ontspannen. Daardoor kunnen spieren gaan vastzitten en ontstaat vermoeidheid. Dit belemmert ons in ons dagelijkse doen”. Met behulp van verschillende massagetechnieken wordt de conditie van de spieren verbeterd.

Effect van een gerichte massage

Door kalmerende of stimulerende massages krijgen de spieren die het zwaarst worden belast een betere doorbloeding en worden deze spieren aangezet tot extra stofwisseling zodat de afvalstoffen afgevoerd kunnen worden. De spieren zijn daardoor beter bestand tegen de grote kracht die er tijdens het sporten en bewegen op uitgeoefend wordt. Nogmaals Elma den Heijer: “Door massage krijgen je spieren een betere doorbloeding en een spanningsontlading. Dit is een krachtig en effectief middel om van je stressklachten af te komen. Bovendien stimuleert een massage de aanmaak van endorfine en oxytocine in het lichaam. Deze stofjes verminderen stress en stimuleren het geluksgevoel. Klinkt bijna te mooi om waar te zijn, maar dat is het niet.”.

Elma den Heijer is gevestigd aan de Hegedyk 2, waar meerdere bedrijven gericht op gezondheid zijn gevestigd. Op de website staat meer informatie www.elmadenheijer.nl en is het mogelijk om een afspraak te boeken, 24/7.