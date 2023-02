Elk kwartier een trein tussen Leeuwarden en Sneek? Spoor achter station Leeuwarden gaat voor 45 miljoen euro op de schop

Volledig elektrische treinen zullen de komende jaren niet van Leeuwarden vertrekken: daarvoor zou het volledige spoortraject een bovenleiding moeten krijgen. Gedeputeerde Avine Fokkens over de verduurzaming: "Het kan altijd sneller, dat willen we ook met zijn allen. Maar sommige zaken zijn helaas gefaseerd."

Op 19 januari dit jaar zetten ProRail en aannemer Struktron de handtekening voor de grote verbouwing. Het leek wel of voor dat moment alles wat mis kon gaan, ook misging, zegt projectleider ProRail Jiska Kasius. Zo waren er vertragingen door materiaalkrapte en er waren prijsstijgingen door de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne. Aan het eind van vorig jaar was er nog een financieel gat van 2,5 miljoen euro. Dat werd uiteindelijk gedicht door geld van het Rijk.

Stikstof

Dan was er nog de stikstofuitspraak van de Raad van State van november vorig jaar. Daardoor moet per project worden bekeken hoeveel tijdelijke stikstof bij het werk vrijkomt. Kasius: "Gelukkig is daar net voor de definitieve gunning uitgekomen dat wij ruim onder de toegestane marge zitten." De stikstofuitstoot wordt volgens de projectleider beperkt door bijvoorbeeld materiaal over het spoor aan te voeren.