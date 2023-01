Elif (19) uit Sneek is open over haar mentale gezondheid: 'Ik schrijf elke dag drie dingen op waar ik dankbaar voor ben'

SNEEK- Elif Yilmaz (19) uit Sneek zat vorig jaar niet lekker in haar vel. Na het afronden van haar mbo-opleiding besloot ze een tussenjaar te nemen en zich in te schrijven voor de Talent Trip. Dat is een gratis programma van uitzendbureau YoungCapital, jongerenorganisatie Young Impact en de maatschappelijke diensttijd (MDT). Jongeren werken tijdens dit programma aan hun persoonlijke ontwikkeling.

Elif vertelt: "Ik was zo erg gefocust op wat ik moest doen in mijn leven ondanks dat ik merkte dat dat niet de dingen waren die ik leuk vond of waar mijn passie zat. Ik heb mijn gevoel uitgeschakeld en ging op de automatische piloot verder. Ik bleef bezig totdat ik doorhad dat het niet meer verder ging. Door die klap heb ik wel ingezien hoe belangrijk het is dat je dingen doen die je voldoening brengen."

Talenten ontdekken Toen besloot Elif zich aan te melden bij de Talent Trip. "Sinds mijn 15e ben ik al aangemeld bij YoungCapital en kreeg via de mail bericht over de Talent Trip en heb ik me gelijk aangemeld. Het werd me mentaal allemaal even teveel. Voordat ik aan een opleiding zou beginnen nam ik dus eerst een tussenjaar om mentaal sterker te worden en te ontdekken wie ik ben en wat mijn waarden en talenten zijn. De Talent Trip kwam dus perfect uit. Nu gaat het weer heel goed met mijn mentale gezondheid."

Boost voor ontwikkeling Door middel van online en offline workshops gaan groepen van ongeveer twintig jongeren tussen de 18 en 27 jaar aan de slag met hun Talent Trip. Twaalf weken lang worden zij begeleid door talentcoaches die hen hun talent laat ontdekken en ze impact laat maken. Ze vergaren hier zelfkennis, vaardigheden en bouwen een netwerk op. Dat geeft hun een flinke boost voor hun ontwikkeling. "Ik heb heel veel geleerd, maar vooral heb ik leren focussen op de dingen die ik belangrijk vind", vertelt Elif. "Mijn moeder heeft nu een dagboek voor me gekocht waarin ik iedere dag 3 dingen opschrijf waar ik dankbaar voor ben en hoe ik de dag leuk ga maken. Daardoor creëer ik ontzettend veel rust in mijn hoofd.''

