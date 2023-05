Elfstedenwandeltocht: Hoe ervaren de deelnemers de eerste etappe? (video)

SNEEK - De 75ste editie van de Elfstedenwandeltocht is dinsdag begonnen. De wandelaars gaan in vijf dagen tijd zo'n 208 kilometer lopen.

Het startschot van deze feestelijke editie was om 7.00 uur vanuit de Elfstedenhal in Leeuwarden. In de hal verzamelden zo'n 700 wandelaars zich voor de eerste etappe naar Sloten.

De eerste dag bestaat uit 49 kilometer en wordt vaak als de zwaarste gezien.

Wij vroegen in Sneek aan een aantal deelnemers hoe zij de eerste dag van de Elfstedenwandeltocht ervaren.

Hieronder de beelden!