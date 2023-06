Elfstedentriatlon: Van der Weijden heeft de eerste stempels van de fietstocht binnen

SNEEK- Maarten van der Weijden hoopt de komende dagen een Elfstedentriatlon te volbrengen. Zwemmend, fietsend en wandelend. Hij gaat de uitdaging aan om geld op te halen voor kankeronderzoek. Rond de klok van 10.00 uur was Van der Weijden in Sneek.

Het schema van Maarten van der Weijden is niet in steen gebeiteld. Door tegenslagen als onweersbuien lag Van der Weijden al snel achter op de planning. Nu hij uit het water en op de fiets is gestapt, lijkt hij weer tijd in te halen.

Om 09:15 is Van der Weijden begonnen met zijn Fietselfstedentocht. Dat doet hij in één dag, om een uur of 19:00 verwacht de organisatie zijn aankomst op het Oldehoofsterkerkhof in Leeuwarden.

Van der Weijden pakt zo weinig mogelijk slaap en verwacht zelfs nog tijd in te halen. Ingrid van Burchem van de organisatie: "Bij het fietsen verwachten we geen gekke afwijkingen van het schema. Het lopen is lastiger in te schatten. Daar hebben we in het schema een laag tempo en veel rust ingeschat. Als hij sneller wandelt zou hij gewoon zaterdag moeten kunnen finishen."

Zoals het nu staat is de finish van de triathlon zaterdagmiddag in Leeuwarden. Het schema lijkt echter elk uur te veranderen, en precieze tijd is daarvoor nog moeilijk te voorspellen.

Zo ziet het fietsschema van Van der Weijden er nu uit:

Fietsschema Maarten van der Weijden