Elfstedentriathlon voor Van der Weijden: 200 km zwemmen, dan 200 km fietsen en ten slotte 200 km lopen

SNEEK- In juni 2023 zal Maarten van der Weijden de Elfstedentocht achtereenvolgens zwemmen, fietsen en lopen. De Elfstedentriathlon is de volgende extreme sportieve uitdaging waarmee Van der Weijden geld inzamelt voor kankeronderzoek.

Van der Weijden: “Ik heb beloofd om alles te geven om kanker de wereld uit te krijgen. Jaarlijks krijgen nog steeds 100 000 mensen de diagnose kanker en overlijden 40 000 mensen daaraan. Dus is het tijd om de lat voor mijzelf weer hoger te leggen en hopelijk weer veel geld in te zamelen!”. Van der Weijden gaat de Tocht der Tochten achter elkaar door, met zo min mogelijk rust, achtereenvolgens zwemmen, fietsen en lopen. Zeshonderd kilometer afzien dus. Maar voor een belangrijk doel!

In juni 2019 zwom Maarten in 75 uur de 200 km lange Elfstedentocht. In totaal haalde hij met zijn twee 11stedenzwemtochten al ruim 12 miljoen euro op voor zijn stichting (in 2018 deed hij een poging die niet lukte). De Maarten van der Weijden Foundation doet de belofte dat iedere gedoneerde euro voor 100% wordt besteed aan kankeronderzoek en -projecten. Net als bij de 11stedenzwemtocht worden er elf specifiek geselecteerde onderzoeken verbonden aan de elf steden.

Kom ook in actie

Voor de Elfstedentriathlon nodigt Maarten iedereen uit om met hem mee te doen. “Het leuke aan 3 verschillende sporten beoefenen is dat er veel mensen met mij mee kunnen zwemmen, fietsen en lopen. Zo kunnen we met zijn allen zoveel mogelijk geld inzamelen voor al die mensen die van dichtbij kanker met kanker te maken krijgen.”, aldus Van der Weijden. Wil je op de hoogte gehouden worden over het meedoen aan de Elfstedentriathlon? Ga dan naar www.elfstedentriathlon.nl en laat je mailadres achter.

Van der Weijden traint al een kleine twee jaar voor deze grote uitdaging. “Toen zwemmen in de Corona periode lastiger was, ben ik gaan fietsen en lopen. Zo ontstond het idee om alles te combineren en voor deze uitdaging te gaan. Ik zal immers steeds gekkere dingen moeten doen in de hoop dat mensen mij en mijn doel opnieuw willen steunen. Want ik ga door om kankerpatiënten te kunnen helpen met het financieren van zoveel mogelijk onderzoeken.