Elfstedentocht suppers doen Sneek aan: “Het is echt heel erg warm, maar wat een pracht stad anders!”

Afzien

“ Eerst even een bekertje water, het is wel erg heet hoor”, puft Jeroen den Otter. De Hagenees is een van de wedstrijdsuppers die vanmorgen om 09.20 uur uit Leeuwarden zijn vertrokken. Het is eigenlijk mijn derde keer dat ik meedoe. De eerste keer heb ik alleen op zondag meegedaan, de tweede keer aan de toertocht en nu aan de wedstrijd. Normaal gesproken kan ik goed tegen de warmte, maar vandaag heb ik er behoorlijk last van. Onderweg waren er zelfs een aantal mensen die even helemaal out waren. Ik vind suppen heel erg leuk en normaal gesproken krijg ik er veel energie van, maar vandaag dus even niet. Ik doe mee in de categorie mannen 40-50 maar lig ergens achterin. Vandaag eerst Sloten maar eens zien te halen. We hebben nog vier dagen te gaan.”

Vrijwilligster

Een van de vele vrijwilligsters die de deelnemers aan de kant opvangen is Froukje die oorspronkelijk uit Limburg komt maar tegenwoordig in Loosdrecht woont.

“En ik heb ook nog eens een Friese naam. Het aantal deelnemers schat ik vandaag op z’n 140, maar op zondag doen er wel 180 suppers mee. Vandaag zijn het de wedstrijd suppers die actief zijn. Het is ook mogelijk om alleen in het weekend mee te doen of op een van de andere dagen. Ik ben voor het eerst als vrijwilligster betrokken bij dit prachtige evenement. Ik vind het heel erg leuk om onderdeel te mogen uitmaken van de groep sportievelingen. We time de deelnemers en geven ze hier een stopwatch, want het is verplicht een kwartier rust. Daarna mogen de suppers weer. We hangen de suppers het klokkie om. Het is behoorlijk heet en we horen van de deelnemers dat de hitte wel een beetje funest is. Sommige nemen af en toe wel eens een duik in het water, dat is dan weer het voordeel van deze warme omstandigheden. Dat is lekker verfrissend. Sneek is trouwens een geweldige plek!!”