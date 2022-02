Elfstedentocht: Kijken naar wielrennen en zelf op de fiets

Een week later, op zondag 13 maart wordt de uitgestelde Winterfiets Elfstedentocht gehouden. Een min of meer relaxte rit voor 2000 wielrijders van diverse pluimage. De enige voorwaarde is dat je op het recreatief fietspad mag rijden en de rit volledig of in aanzienlijke mate op eigen spierkracht doet. Dus van Step tot E-Bike, en van lig- tot racefiets, een bont gezelschap.

Er wordt 13 maart gestart vanuit de Elfstedenhal in Leeuwarden, richting Sneek. De rijders krijgen onderweg langs de 13 stempelposten uitgebreid eten en drinken, in het kader van deze speciale klimaateditie (25 jaar geen schaatselfstedentocht) uiteraard vegetarisch. Aan de aanwonenden is gevraagd om de Friese vlag uit te steken en de bikkels aan te moedigen, dan wordt het langs de hele route feest. Na het omhangen van de medaille en de foto met de Rondemiss, kunnen de deelnemers nog gezellig even 'Yn it waar sjen' met een lekkere pasta en een drankje.



Vanwege de vervallen Corona maatregelen is de inschrijving weer geopend via www.WinterfietsElfstedentocht.frl