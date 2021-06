BALK/SINT NICOLAASGA - De Elfstedentocht kun je schaatsen, fietsen, steppen of zwemmen en dit weekend wordt hij ook gegolft. Golfer Auke Hempenius gaat dit weekend langs alle elf golfbanen in Fryslân. "Wij doen het voor het Foppe Fonds", zegt Hempenius. "Wij willen kinderen met een beperking helpen. Maar ook voor het goede doel zelf, want die hebben het lastig gehad in de crisis." Vandaag staat hij onder andere op de banen van Pitch & Putt Koudum, Golfclub Gaasterland in Oudemirdum en Burggolf Sint Nyk in Legemeer. Zondag speelt Auke op onder meer Golfclub Heidemeer in Heerenveen.

"Golf is voor mij het leven", vertelt Hempenius, terwijl hij over de golfbaan in Beetsterzwaag loopt. Met een golfclub in de hand kijkt hij richting een vlag in de verte. "Ik wil de sport overbrengen op andere mensen en die wil ik verbinden. Daarom kwam ik bij het Foppe Fonds uit. Zij helpen kinderen met een beperking. Als ze bijvoorbeeld een nieuwe rolstoel nodig hebben, dan kunnen ze bij het fonds aanbellen voor een bedrag. Ze maken de kinderen ook nog eens enthousiast voor de sport."

De zogenaamde Golfstedentocht is vrijdagochtend om 05.11 uur begonnen en eindigt zondag om 17.11 uur. In die tijd hoopt Hempenius op alle banen de 18-holes te spelen. "We halen geld binnen met sponsors. Dat loopt goed, maar het gaat ook om de gedachte erachter. Golf is een mooie sport, maar mensen moeten de sport nog wat ontdekken, heb ik het idee."

Iemand die de sport niet meet hoeft te ontdekken, is Foppe de Haan zelf. Hij sluit zich bij het gezelschap aan om een balletje te slaan. "We zijn blij met de actie van Auke", zegt de voetballegende, terwijl hij een bal over de baan slaat.

"Het is een lastig jaar geweest door de corona. De evenementen werden afgezegd en daardoor kwamen er geen inkomsten meer", vertelt De Haan. "Maar er zijn wel kinderen die hulp nodig hebben, bijvoorbeeld een nieuwe rolstoel. Die kunnen we dan niet geven en dat is jammer. Nu komt alles gelukkig weer op gang en komt er wat geld binnen. Ik hoop dat Auke het volhoudt, want de dagen zijn nog lang."



