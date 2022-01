Elfstedenmusical De Tocht verkoopt 17.500 kaarten in de eerste drie dagen

LEEUWARDEN-Voor De Tocht, een musical over de Elfstedentocht, zijn in drie dagen al 17.500 kaarten verkocht. Met de kaartverkoop werd afgelopen dinsdag begonnen, precies 25 jaar na de laatste Elfstedentocht.

De musical over de Elfstedentocht gaat in oktober in première. De Tocht vertelt het verhaal van vijf vrienden die de tocht gaan schaatsen.

Kaartverkoop tot in België.

Volgens Foppe van der Veen, creatief producent van De Tocht, komen de geïnteresseerden vanuit heel Nederland. Ook in België worden kaarten verkocht.

Van der Veen: "Iedereen wil de magie van de Elfstedentocht meemaken en dat is precies onze doelstelling. We willen de herinnering aan De Elfstedentocht voort laten leven, ook voor de generaties die de tocht nooit van dichtbij hebben meegemaakt."

'Spektakelmusical'

Het gaat, net als bij de productie van Soldaat van Oranje, om een 'spektakelmusical'. Dat houdt in dat er een heel nieuw theater wordt gebouwd. Dat gebeurt aan de Snekertrekweg in Leeuwarden. In het theater komt een ijsvloer van 2000 vierkante meter.