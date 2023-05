Elfstedenfietsers zijn onderweg

BOLSWARD - Vanochtend vanaf 5.00 uur zijn de eerste van de 15.000 deelnemers gestart voor de 86e editie van de fietselfstedentocht, traditiegetrouw op pinkstermaandag. De fietsers gingen vervolgens in 23 groepen van ongeveer 650 deelnemers op weg. De laatste groep begon om 8.00 uur aan de tocht.

De weersomstandigheden zijn prima voor de deelnemers. De route van 235 kilometer gaat eerst richting de noordelijke Friese steden en dan via Bolsward naar het zuiden van de provincie om daarna weer te finishen in de Hanzestad. In alle 11 steden moet gestempeld worden.

Motorrijders

Tegelijk met de fietsers gaan op deze dag ook motorrijders langs de elf steden. Die wordt georganiseerd door de Friesche Motorclub. Deze tocht beleeft de 86ste editie. De motorrijders vertrekken ook in groepen vanaf 6.30 uur. De motoren gaan bij deze editie ook meer door de steden zelf rijden. Daardoor wordt deze tocht beter zichtbaar en het is leuker voor het publiek. De superrit staat naast motoren (met of zonder zijspan) ook open voor trikes en bijzondere auto’s en trekt zo’n 3.500 deelnemers. Aan de tocht voor solexen en oude brommers doen 70 deelnemers mee.