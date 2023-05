Elfsteden Oldtimer Rally trekt door de provincie

Sinds 1985 wordt er in Friesland elk jaar op zaterdag de Elfsteden Oldtimer Rally verreden. Oldtimers van bouwjaar 1949 en ouder kunnen aan dit mooie evenement meedoen. De rally startte dit jaar op 20 mei vanuit Oudega DFM en rijd dan langs de elf steden van Friesland om in de avond weer in Gaasterland terug te komen en in Sloten te finishen.

30 km/u

Een grote groep autoliefhebbers en “petrolheads” doen mee aan dit soort rally’s en houden gedurende het jaar de auto rijdende. Dat is soms nogal een opgave want ook tijdens deze rally van circa 225 kilometer is er altijd wel mogelijk iemand met pech. De traditionele dealer heeft de onderdelen niet meer liggen. Een groot aantal merken bestaat niet eens meer en is het aan de vindingrijkheid van de eigenaar/monteur om de boel weer rijdend te krijgen. Een auto is natuurlijk bedoeld om mee te rijden en niet om tentoon te stellen. Er doen ongeveer 400 auto’s mee en zo'n 200 motoren. De snelheid ligt rond de 30 kilometer per uur.

Rondje Gaasterland

Voorafgaand aan de Elfsteden Rally was vrijdag het traditionele rondje Gaasterland. Tussen drie en vijf uur werd er in een rustig tempo een korte route verreden, waar zo'n 160 voertuigen aan mee deden. De route begon in Oudega en eindigde in Sloten waar ooit ook de start van deze rally was. Deze foto’s zijn gemaakt in Rijs wat een mooi decor is voor deze oldtimers.

Tekst en foto's Folkert Folkertsma