Elfsteden camping nu geopend!

Tot voor kort was de exploitatie van de elfstedencamping op vier van de zes sportvelden van SC Bolsward in de handen van de gemeente en later van een campingorganisatie. Sinds begin 2023 is de elfstedencamping ondergebracht in een aparte stichting waarvan Edwin Velzen voorzitter is. 'De gast moet echt gast zijn' en krijgen waar hij voor komt. Daar heeft het in het verleden wel eens aan onbroken. Te weinig wasbakken, bijvoorbeeld. Het is onze bedoeling om het geheel op een hoger niveua te brengen zodat we die velden weer vol krijgen met tevreden campinggasten en fietsers. We willen er wat meer cahet aan geven, wat meer reuring voor in de stad Bolsward. Dat mensen er een weekend van maken. De tocht is een dag, maar het is vier dagen feest. ''