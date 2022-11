Elf organisaties willen van het Wetterskip recreatief medegebruik waterkeringen

Naast het zorgen voor genoeg en schoon water, heeft het waterschap ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Als oudste institutie van het Nederlandse staatsbestel was dat vroeger de bescherming van de bewoners in een bepaald gebied. Tegenwoordig is dat veel meer dan het drooghouden van onze voeten, zoals een goed waterpeil in sloten en meren, het bewaken van de waterkwaliteit en zuivering van afvalwater.

Deze veelal technische taken staan niet op zichzelf; ze hebben allerlei raakvlakken met andere terreinen, zoals ruimtelijke ordening, natuurbeheer, biodiversiteit, milieubeheer en wat ons betreft ook met recreatie & toerisme en met ons als individu. Zeg maar de beleving van het landschap. Dat zijn terreinen waarop vooral provincies en gemeenten taken hebben, maar waar een goede afstemming tussen Wetterskip Fryslân en gemeenten, provincie en Rijkswaterstaat anderzijds hard nodig is.

De 11 organisaties benoemen de volgende aandachts- en verbeterpunten voor de volgende bestuursperiode: