Elektrische wandhaarden in een design interieurstijl

De elektrische haard wordt als het ware aan de muur gemonteerd en dit zorgt uiteraard voor minder werk. Het resultaat is echter verbluffend. Onderstaand artikel geeft aan waarom een wandhaard voor iedere ruimte goed is hoe u een design interieurstijl goed kunt combineren met een wandhaard.

Een wandhaard voor iedere ruimte

Heeft u een woning met minder ruimte voor een schouw? Wilt u een sfeervolle en warme ambiance creëren? Dan is een elektrische wandhaard het overwegen meer dan waard. Een wandhaard zorgt voor een fijne atmosfeer. Wandhaarden zijn uitgerust met een realistisch vuurbeeld. Ook hebben de meeste wandhaarden de beschikking tot een warmte element. De warmte stelt u zelf eenvoudig in naar wens, door middel van een afstandsbediening. Hanghaarden expert heeft alle expertise in huis om u hierover te adviseren.

Een design woonstijl combineren met een wandhaard

Een design woonstijl kenmerkt zich met name door luxe en techniek met elkaar te combineren. Het gaat hier om een strakke en opgeruimde inrichting, waarbij veel designproducten en hoge kwaliteitsapparatuur te zien zijn. Kasten zijn vaak naadloos en beschikken over een kliksysteem. De gebruikte designerproducten kunnen producten zijn uit de jaren 50 met een uniek tintje. Gebruikte kleuren zijn vaak zwart en wit, felle items, diverse kleuren grijs, maar ook roze en blauw. Een design interieurstijl kan zo nu en dan ook wat eigenzinnig zijn zoals u kan lezen. Kunstvoorwerpen ontbreken ook veelal niet.

Door uw wandhaard naast een mooi kunstwerk neer te zetten, trekt u niet alleen de aandacht, maar ontstaat ook een warme en sfeervolle hoek vol karakter. Kies de beste haard voor bij uw eigen interieurstijl en geniet met volle teugen.