SNEEK-Dat elektrisch en duurzaam varen geen nichemarkt meer is, kwam naar voren in het aanbod van de exposanten en de interesse van de bezoekers op de afgelopen Hiswa te Water. Zeker 55 van de daar aanwezige werven presenteerden zeil- en motorjachten met vol elektrische aandrijvingen en het informatiepunt elektrisch varen is druk bezocht. Rondom het informatiepunt lagen 13 elektrisch aangedreven sloepen, tenders en snelvarende rib’s.

Elektrisch varen is geen trend meer

Marcel Schaap, eigenaar van De Stille Boot: “De markt van elektrisch varen groeit en een grote groep watersporters wil gebruik maken van deze vorm van aandrijving om uiteenlopende redenen. Meer ervaren watersporters kijken naar mogelijkheden om de verbrandingsmotor te vervangen met een elektromotor en nieuwe watersporters zien elektrisch varen als een vanzelfsprekendheid. Net als bij elektrisch rijden. Qua levenscyclus kan je zeggen dat we aangekomen zijn bij de ‘early majority’. Dit is een relatief grote groep mensen die gebruik wil maken van het product voordat de grote massa hiervoor kiest. Het zijn geen trendsetters, maar ze willen meegaan met de tijd.”

Innovatie in zeil- en motorjachten

Schaap ziet een grote toename in het aantal jachtwerven dat elektrische aandrijflijnen aanbiedt in schepen of gestart is met de ontwikkeling daarvan. “Booteigenaren zijn zich bewust van de noodzaak om op een meer duurzame manier te recreëren op het water. De veranderende wet- en regelgeving maakt dat men in de komende jaren met een brandstofmotor niet meer welkom is in verschillende watersportgebieden in Nederland en Europa. Wij werken dagelijks met jachtbouwers en werven die in willen spelen op deze vraag. Dit is een intensief traject waarbij we niet alleen kijken naar de (her)motorisering van bestaande modellen, maar ook naar de ontwikkeling van nieuwe modellen waarbij efficiency boven en onder water voorop staat.”

Binnen het segment van de zeil- en motorjachten waren er verschillende primeurs op de Hiswa te Water en aankondigingen op het gebied van elektrische voortstuwing. Wereldprimeurs waren er bijvoorbeeld van Delphia Yachts, onderdeel van Groupe Beneteau, met de Delphia 10 en van het Nederlandse Contest Yachts met de CS 49. Contest ziet, als bouwer van een range luxe zeiljachten met een lengte van 13 tot 26 meter, het aanbieden van een elektrische aandrijving als een logische vervolgstap in haar ambitie en innovatieve jachtbouw. Contest verwacht in 2024 de eerste jachten te kunnen leveren met elektrische motorisering. Daarnaast was er de Saffier SE 33 Life van Saffier Yachts, waarmee de werf recentelijk de European Yacht of the Year award 2022 won. Jachtwerf Heeg, die haar daysailers al sinds jaar en dag aanbiedt met elektrische pod motoren, toonde een presentatie van de nieuwe Pointer 30. Een innovatief kajuitzeiljacht dat begin 2023 beschikbaar zal zijn voor het grote publiek.

Als de ontwikkelingen op het gebied van elektrisch varen in hetzelfde tempo doorgaan, zal bij de komende editie naar verwachting 20 tot 25% van de boten op de show uitgerust of verkrijgbaar zijn met een elektromotor.