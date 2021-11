Elbrich Ouderkerken wint Lytse Gysbert Japicxpriis

De priis wurdt om it jier útrikt oan in learling út groep 7 of 8. De provinsje en wy stypje de priis. Sa komme bern nammentlik op in kreative wize yn oanrekking mei it Frysk én it ferhaal fan Gysbert Japicx. De sjuery bestie út Thijs Meester (akteur), Lida Dijkstra (Berneboeke-ambassadeur), Tjitske van Dijk (Afûk) en wethâlder Bakker. Supergoed dien, Elbrich!