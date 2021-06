Eis tegen Sneker (24) voor digitale oplichting: 70.000 euro afgetroggeld

LEEUWARDEN-Een 24-jarige Sneker zou een jaar de gevangenis in moeten en behandeld moeten worden vanwege het oplichten van tientallen mensen, dat is de eis van het Openbaar Ministerie. De man gebruikte verschillende middelen om mensen geld afhandig te maken. Onder andere door via websites goud te verkopen, maar dat niet te leveren. In totaal verdiende hij er zo'n 70.000 euro aan.

Het Openbaar Ministerie spreekt van 'digitale bankroven'. De verdachte is op zijn zeventiende in aanraking gekomen met gokken. Daar had hij geld voor nodig en hij vond het spannend om te zien hoever hij kon gaan met oplichten.

Cryptominen

De man heeft tientallen mensen opgelicht. Zo heeft hij op Instagram mensen verleid om geld naar hem over te maken. Zij dachten er een groter bedrag voor terug te krijgen, omdat het geïnvesteerd zou worden. Maar dat werd niet gedaan. Met de bankgegevens van de mensen kon de verdachte geld van de rekeningen afschrijven. Met het zogenoemde 'cryptominen' heeft hij 15.000 euro verdiend.

Verschillende vormen van oplichting

Verder heeft hij 25.000 euro verkregen door ouderen wijs te maken dat hun bankrekening gehackt was door Ghanese criminelen. "Oudere mensen angst aanjagen, ze een zogenaamde helpende hand bieden om ze vervolgens voor zo'n bedrag op te lichten is onacceptabel", zegt de officier van justitie.

Via een verkoopwebsite heeft de man 18.000 euro verdiend aan 27 mensen door goud dat zogenaamd in de verkoop was niet te leveren. Ook deed hij zich via WhatsApp voor als familie om mensen geld naar hem over te laten maken. Zo verdiende hij nog eens 5.000 euro.