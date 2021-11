Eindelijk winst voor Waterpoort Boys

SNEEK - Het heeft even geduurd, maar Waterpoort Boys schreef vanmiddag eindelijk de eerste overwinning bij. In een bizar decor waarbij het publiek achter de ramen van de kantine toekeek en slechts een enkele functionaris langs het veld stond, was de formatie van trainer Sido Postma dankzij treffers van Dennis Niemarkt (2x), Brian Visser en Dylano van Dijk met 4-1 te sterk voor SV NOK dat evenals de Snekers in de onderste regionen van de vierde klasse A bivakkeert.

Een heuse degradatiekraker dus en dat was zeker in de eerste helft aan het voetbal te merken. Beide ploegen kwam niet of nauwelijks tot een acceptabele aanval en de mogelijkheden waren dan ook dun gezaaid. Feitelijk was de kans die de bezoekers in de openingsminuten na een glijpartij van doelman Stefan Rijpkema kregen, het enige hoogtepunt van de eerste helft of men moet de twee keer dat Waterpoort Boys-speler Tim van der Werf werd gepoort, meerekenen.

Rijpkema herstelde overigens zijn "slip" door met een prima ingreep de bal alsnog te keren. Zijn ploeg moest het daarna vooral hebben van de ingevingen van Andy de Vries. Nadat een actie met de kenmerkende sleep op niets uitliep, leverde een voorzet van de linkspoot op Dennis Niemarkt en een kopbal van de aanvalsleider echter geen rendement op. Een actie van Lars van Dijk smeet slechts een hoekschop op en een inzet van Niemarkt smoorde op de benen van de vijandelijke defensie, waarna de gasten in de omschakeling enig gevaar wisten te stichten.

Een nieuwe combinatie tussen De Vries en Niemarkt sorteerde ook weinig effect en nadat Kevin Kedde uit een hoekschop over kopte, werd de volgende poging van de Sneker spits gekraakt. Dat gebeurde na een langdurige aanval en nadat even eerder een poging van Ron Huitema eveneens het einddoel niet bereikte. Nadat SV NOK een na gemekker toegekende vrije trap ruim over schoot, eindigde "een krul" van De Vries net naast de voor hem verkeerde kant van de paal en na een crossbal van Robert Minks groeide een inspanning van Lars van Dijk ook al niet uit tot een voldragen kindje.

De geboorte van een doelpunt bleef niet veel later ook uit toen Niemarkt met een bal "over de hele" De Vries in stelling bracht, en toen Dennis Niemarkt even later na een voorzet van De Vries wel het geboortekaartje leek te mogen schrijven, zette de ambtenaar (lees: de assistent) met een overigens terecht vlagsignaal een streep door de kennisgeving. Niemarkt zorgde ook na rust voor de eerste Sneker activiteit. Na een steekpass bloedde zijn actie echter dood en niet veel later was een corner een makje voor NOK-doelman Johan Bergsma.

Nadat zijn collega aan de andere kant zowel bij een hoekschop als bij een omhaal ook niet echt op de benen stond te trillen, werd Rijpkema na een voorzet vanaf links meer schrik aangejaagd omdat een speler van NOK bij de tweede paal vrij mocht inschieten. Tot opluchting van de Sneker doelman en zijn kompanen verdween de inzet naast en daarmee ontsnapte Waterpoort Boys aan een tegentreffer. In plaats van 0-1 scoorde Waterpoort Boys even later de openingstreffer. Nadat Niemarkt eerst nog met een prima ingeschoten bal doelman Bergsma op zijn weg vond, rondde de goaltjesdief even later na een voorzet van De Vries af, al gebeurde dat pas in tweede instantie.

Die voorsprong leek even later bijna in rook op te gaan, toen de gasten na een verkeerde bal door het centrum opeens een behoorlijke kans kregen. Die was evenals de eerdere mogelijkheden echter niet aan de ploeg van trainer Simon Smink besteed, waarna Ron Huitema na een pass van Van der Werf voor een tikje breed koos (een doelpoging was een betere optie) en Lars van Dijk net tekort kwam om uit een pass van Niemarkt een slaatje te slaan. Het bleek echter slechts uitstel van executie, want even later werd Brian Visser door Van der Werf bediend en bij zo'n beetje zijn eerste balcontact verdubbelde de invaller beheerst de marge.

Diezelfde Visser ontweek een minuut later een tackle, waarna Niemarkt uit zijn voorzet en uit de draai de wedstrijd in het slot gooide (3-0). Visser verhuisde daarna naar links en zorgde ook op die kant voor dreiging. Dat laatste deed NOK ook en wel met een schuiver die maar net naast de Sneker burcht belandde. Het was zo'n moment waarbij de wedstrijd had kunnen kantelen. Die ommekeer bleef echter uit en bij een volgende actie van Visser gingen in de blauw-witte zone opnieuw alle alarmbellen af.

Het Wéé Péé Béé-alert klonk echter niet en nadat invaller Jesper Knoop - hij leverde degelijk werk af - aan de andere kant al een keer een scoringskans had voorkomen, klonk dat signaal aan de andere kant wel toen Sander van der Veen na een voorzet vanaf rechts doelman Rijpkema van zijn clean sheet beroofde. Dat gebeurde echter in de laatste minuut van de officiële speeltijd. De "officials" van Waterpoort Boys werden er dan ook niet echt onrustig van en al helemaal niet, toen Dylano van Dijk nog geen minuut later naar binnen trok en de bal met zijn linker "poatsje" onhoudbaar in de linker hoek schoof. Daarmee was de eerste - en verdiende - seizoenszege van de geelhemden wel binnen en eigenlijk was dat al na driekwart wedstrijd het geval.

Waterpoort Boys - SV NOK 4-1 (0-0)

​Doelpunten: 1-0 Dennis Niemarkt (56.), 2-0 Brian Visser (65.), 3-0 Dennis Niemarkt (66.), 3-1 Sander van der Veen (90.), 4-1 Dylano van Dijk (90.+1)

Scheidsrechter: A. Adema

Gele kaarten:

Opstelling Waterpoort Boys: Stefan Rijpkema, Mirza Mustedanagic, Kevin Kedde (70. Jesper Knoop), Robert Minks, Stefan Kroon, Tim van der Werf, Ron Huitema (63. Brian Visser), Romano Pasveer, Andy de Vries, Dennis Niemarkt en Lars van Dijk (77. Dylano van Dijk)

Bron: https://pengel.weebly.com/