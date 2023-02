Einde ynsprekmarathon wordt gevierd met livestream

LEEUWARDEN- Op woensdag 22 februari wordt in het provinsjehûs in Leeuwarden het einde van de ynsprekmarathon Fryslân gevierd. Dit initiatief, dat vorig jaar is gestart, had als doel om zo veel mogelijk Friese stemmen op te nemen en bij te dragen aan de ontwikkeling van Friese spraakgestuurde software. Het project is aangesloten bij het Common Voice-project van Mozilla en heeft als doel om een database aan te leggen van Friese stemmen.