Eikenhout – Niet weg te denken uit onze huizen

Sinds mensenheugenis wordt dit materiaal al ingezet door nijvere ambachtslieden. Dat is ook niet zo gek want het is duurzaam en straalt toch elegantie en warmte uit. Dat is bij modernere materialen die voor duurzaam moeten doorgaan wel vaak een ander verhaal.

In dit artikel wordt er gewag gemaakt van het feit dat eikenhout weer helemaal terug is, terwijl het eigenlijk nooit weg te denken is geweest. Alleen vanwege het duurzame karakter van eikenhout krijgt dit dankbare materiaal opnieuw leven ingeblazen, waarover hieronder meer.

Duurzaam door robuustheid

Ze wisten het vroeger maar al te goed. Eikenhout is een enorm robuust materiaal wat het actueel maakt doordat deze robuustheid als positieve bijvangst duurzaamheid met zich mee brengt. Eikenhout is natuurlijk vooral bekend door het gebruik bij de vervaardiging van meubels. Wellicht is het minder bekend, dat eikenhout ook voor de bouw van schepen en bruggen werd gebruikt in vroegere tijden. Het duurzame schuilt erin doordat eikenhout enorm lang goed blijft en moeilijk beschadigd. Mocht je dus een bank of tafel van eikenhout of een met de hand gemaakte eiken houten deur willen aanschaffen, je kunt er dan vanuit gaan dat zo'n aanschaf voor het leven is.

Tevens duurzaam door certificering

Om óók de productie van eikenhout sustainable (lees: duurzaam) te houden wordt er al langere tijd met certificeringen (waaronder F.S.C. En P.E.F.C.) gewerkt in de houtindustrie en zo ook bij de productie van eikenhout. Deze certificeringen geven aan dat het hout uit duurzaam beheerde bossen afkomstig is. Zo is de productie van eikenhout duurzaam, maar waar in dit artikel vooral op ingegaan wordt, zijn de karakteristieke kenmerken van eikenhout ook zeker duurzaam te noemen.

Luxe én duurzaam – Met eikenhout gaat dit gepaard

Het is juist zo typisch dat een duurzaam materiaal zoals eikenhout juist zo 'barst' van warme elegantie. Daarnaast is eikenhout in tal van woonstijlen in te passen of het nu gaat om klassiek of modern. Waarom is dit zo typisch horen wij je afvragen? Welnu, omdat er in de moderne tijd zoveel materialen zijn ontwikkeld die wellicht duurzaam zijn maar geen prettige feel geven, laat staan dezelfde prachtige uitstraling. Dus vandaar ook de kop van dit artikel, het is niet weg te denken uit meubel- en huizenbouw en dat is maar goed ook.

Tot slot

Kortom, eikenhout is duurzaam terwijl het juist tóch een tijdloze, elegante en tevens warme uitstraling heeft. Dat is een prachtige combinatie die je niet vaak tegenkomt en daarom dan ook nog deze tip: bij Indu doors worden prachtige eikenhouten deuren op maat gemaakt. Iets wat in het licht van dit artikel wel noemenswaardig leek.