Eigentijdse Pinokkio: Beeldende voorstelling over queer-zijn in Friesland

LEUWARDEN- Hoe is het om op te groeien of te wonen op het Friese platteland wanneer je anders bent dan de norm? Die vraag leidde bij theatermaker Romke Gabe Draaijer (32) tot de voorstelling ‘Pinokkio lost time’, die op 17 februari in première gaat bij Tryater in Leeuwarden. Met het ‘volwassen coming-of-age-sprookje’ verkent Draaijer hoe je als lhbtiq+’er je identiteit ontdekt in een heteronormatieve wereld.

Draaijer, die zelf in Utrecht woont, maar opgroeide in Molkwerum, interviewde zo’n vijftig Friese lhbtiq+’ers over hun zoektocht naar hun seksuele- en/of genderidentiteit. Met de gesprekken hoopte hij onder meer een verklaring te vinden voor het gegeven dat hij zelf pas laat – op zijn zevenentwintigste – uit de kast kwam: “Ik ben opgegroeid in een nogal heteronormatieve omgeving, iets waarvan ik me vooral bewust werd toen ik een aantal jaar geleden naar Utrecht verhuisde. Ik was nieuwsgierig naar hoe anderen het ervaren om als queerpersoon in Friesland te wonen en of zij net als ik de tijd ‘in de kast’ als een verloren tijd beleven.”

De interviews vormen de voedingsbodem voor ‘Pinokkio lost time’, een mix van dans, spel en muziek, uitgevoerd door David Schwarz, Geronimo Chancoso en Tom de Ronde. De voorstelling steekt het klassieke verhaal van Pinokkio in een nieuw jasje: “Van houten marionet veranderde Pinokkio langzaam en al struikelend in een mens van vlees en bloed. Ik vond in hem de perfecte metafoor voor hoe ik in Friesland mijn zoektocht naar identiteit heb ervaren”, aldus Draaijer.

‘Pinokkio lost time’ is op 16, 17, 18 en 19 februari te zien bij Tryater in Leeuwarden. Kaarten zijn vanaf 20 januari verkrijgbaar via www.firmadraaijerendevries.nl. De beeldende voorstelling vormt het eerste onderdeel van zijn artistieke onderzoek naar hoe het gesteld is met de emancipatie van de lhbtiq+-gemeenschap in Friesland.

Over de maker

Theatermaker Romke Gabe Draaijer begon in september 2021 met de Master in Theatre aan de Toneelacademie in Maastricht. Tijdens de master bevraagt en ontwikkelt hij zijn autonome kunstenaarschap aan de hand van een artistiek onderzoek. Met support van theatergezelschap Tryater duikt hij de komende twee jaar in het thema lhbtiq+’er zijn in Fryslân, waarbij meerdere kunstprojecten zullen toewerken naar een eindproductie in de zomer van 2024.

Pinokkio lost time is het eerste project uit die reeks. In oktober 2023 volgt de lecture-performance WILDE, gebaseerd op de bloemrijke en (homo-)erotisch geladen teksten van Oscar Wilde – uitgevoerd op plekken die betekenisvol zijn voor de lhbtiq+-emancipatie in Fryslân.