Eigenaren nieuwe herberg Heeg willen 150 vluchtelingen opvangen

HEEG- In het voormalige StayOkay-hostel in Heeg worden binnenkort mogelijk asielzoekers opgevangen. De eigenaren van het gebouw hebben bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers aangegeven dat ze ruimte hebben voor maximaal 150 mensen.

Het gebouw wordt op dit moment gemoderniseerd tot waterherberg It Beaken. Dat gaat op 1 mei open voor gasten. Tot die tijd willen de eigenaren onderdak geven aan asielzoekers.

"In het nieuws zie je dat er een heel groot probleem is met de opvang", zegt eigenaar Jan IJben. "Dat is op korte termijn ontstaan. Wij kunnen daar heel mooi op inspelen. En natuurlijk probeert iedereen om iets te doen met sporthallen en evenementenhallen. Ook heel mooi, maar dit biedt net iets meer comfort."

Opvangen en verbouwen

De locatie in Heeg is kant en klaar voor de opvang. "Een deel van het terrein gaan we verbouwen, ongeveer de helft. We kunnen dus tegelijk mensen opvangen en doorgaan met de verbouwing."

Het dorp is geïnformeerd met een brief en een bijeenkomst. "De reacties waren heel positief", zegt IJben. "Mensen staan ervoor open."

Meehelpen op het terrein

IJben wordt bij de eventuele opvang geholpen door het COA. "Zij zijn hier heel ervaren in en hebben een heel programma voor de mensen. Ze kunnen helpen activiteiten te organiseren of bijvoorbeeld helpen op het terrein. Daar wordt druk over nagedacht."

De bedoeling is dat de gemeente begin volgende week een besluit neemt over de plannen.