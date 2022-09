Eigen tv-programma “Rock de Boot” voor Friese IMPACD Boats uit Woudsend

WOUDSEND - Het Friese bedrijf IMPACD Boats uit Woudsend is vanaf zondag 18 september op RTL4 te zien met eigen tv-programma. Het programma genaamd Rock de Boot is een vertolking van de avonturen van Jörgen en Marieke die ruim anderhalf jaar geleden starten met hun nieuwe bedrijf.

Duurzamer, schoner en groener

IMPACD Sloepen zijn 74% duurzamer dan reguliere sloepen, op basis van onderzoek door de TU Delft. Dit komt doordat er vooral met gerecycled materiaal wordt gewerkt tijdens de productie, wat resulteert in de meest duurzame boten van Europa van hoogwaardige kwaliteit. Elke boot wordt aangedreven door een stille, krachtige en vooral schone elektrische motor.

Hierdoor zijn ze niet afhankelijk van fossiele brandstoffen en vervuilen de natuur en het milieu dan ook niet met vloeistoffen zoals olie, benzine of diesel. De sloepen worden met gerecycled materiaal geproduceerd én zijn aan het einde van hun technische levenscyclus ook weer volledig recyclebaar.

Rock de Boot: deining in de watersport

Varen is booming! Presentator Arno Raymakers leert in het nieuwe televisieprogramma ‘Rock De Boot’ Marieke en Jörgen kennen. We nemen je mee van begin tot eind: het afval als grondstof, via de TU Delft, naar een giga 3D-printer, tot de aankleding en afwerking.

Zorgeloos varen langs de mooiste plekken, wetende dat alles milieuvriendelijk is. “We zijn ons er allemaal van bewust dat we zuinig moeten zijn op de aarde. Auto’s zijn steeds vaker elektrisch, huizen worden klimaatneutraal gebouwd en we scheiden ons afval. Maar de watersport bleef achter, tot nu!”

De titel zegt het al: Jörgen en Marieke zorgen voor “deining in de watersport” met hun nieuwe product. Wat zij precies doen om de watersport te verduurzamen zie je vanaf aankomende zondag bij RTL4 en op Videoland.

Zondag 18 september om 16:30 uur

Zondag 24 september om 16:30 uur