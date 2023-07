Eigen team zit Nyck de Vries dwars op Silverstone

eerste stint was sterk, sorry voor de rest van de race. We leggen het je straks uit." Klaarblijkelijk doelt de engineer daarmee op het feit dat er iets kapot was aan de auto. "Bij de laatste stint was er iets stuk wat het team mij nog niet heeft kunnen vertellen over de radio", legt De Vries uit tegenover Viaplay. "Dat moet ik dus nog horen, maar ik ben tevreden over het eerste deel, maar niet met de uitslag. Maar het enige wat we kunnen doen , is blijven samenwerken." En die teamorder dan? De Vries geeft schoorvoetend toe: "Dat was van te voren al zo bepaald."