Eigen onkunde frustreert Waterpoort Boys

Geen ontsnappen

Die frustraties openbaarden zich in de slotminuten, toen een aantal Sneker spelers na een terechte toekenning van een vrije trap de confrontatie met de bezoekers aangingen, waarbij o.a. Dylano van Dijk zich niet onbetuigd liet. De linksback die vorige week bij een opstootje ook al zijn handjes liet wapperen en die tegen de Lemsters geen deuk in het welbekende pakje boter schopte, ontsnapte evenals een andere speler van de thuisclub daarbij aan rood en aan een wekenlange schorsing.



​Oersaai

Voor Waterpoort Boys was er op dat moment geen ontsnappen meer aan en was de nederlaag - de eerste van 2022-2023 - een voldongen feit. Of dat terecht was? Aan de ene kant niet en zeker niet als men bedenkt, dat Waterpoort Boys al vroeg in de wedstrijd vanwege vermeend buitenspel een treffer door de neus werd geboord en in de fase voor de 0-1 een aantal keren nadrukkelijk op de Lemster deur klopte. Aan de andere kant was het spel van de thuisclub ook niet bepaald geweldig en regelmatig doorspekt met fouten, zoals in het eerste kwartier toen Dylano van Dijk meende zijn tegenstander te moeten dollen. Het was naast een botsing van doelman Danny Burgers met een medespeler en een schot van Andy de Vries eigenlijk het enige opwindende moment in een verder oersaaie eerste helft waarin nagenoeg niks gebeurde.



Anders

Het tweede bedrijf bracht daarentegen meer teweeg, al ontbrak bij een combinatie tussen Tim van der Werf en Kevin Kedde en bij een voorzet van Brian Visser nog de noodzakelijke “fine-tuning”. Die was vervolgens bij een voorzet vanaf rechts beter verzorgd waarbij CVVO bij een inzet van Van der Werf - rakelings over - aan een achterstand ontsnapte. Een minuut later toen Visser alleen voor Burgers opdook, was de benauwdheid echter minder groot omdat de Sneker vleugelaanvaller veel te gehaast te werk ging. Niettemin hadden velen het gevoel dat de Sneker voorsprong slechts een kwestie van tijd was, maar hoe anders zou het lopen. Na iets meer dan een uur spelen kreeg de Sneker defensie bij een tamelijk onschuldige aanval de bal namelijk niet weg, waarna Aart Speerstra “het ding" tegen de touwen werkte (0-1).



Klassiek

Waterpoort Boys reageerde maar bij die reacties was het veelal een kwestie van net niet, zulks in tegenstelling tot de eerstvolgende tegenstoot van de gasten. Daarbij werd de uitgedunde Sneker defensie op klassieke wijze uitgespeeld en werden de Snekers middels een loepzuivere inzet in de rechter benedenhoek van Erik van de Berg op een grotere achterstand gezet. Daarna hing de derde van de bezoekers eerder in de lucht dan de aansluiting en die derde treffer zou uiteindelijk ook vallen. De linesman van de gele hesjes wist de arbiter er na lang beraad echter van te overtuigen dat die goal onreglementair tot stand was gekomen en dus ging er alsnog een streep door de 0-3.



Alle remmen los

De hiervoor genoemde aansluiting kwam echter ook niet in beeld. Een inzet van de inmiddels naar de frontlijn gedirigeerde Jesper Knoop ging namelijk over, waarna aan de andere kant bij een uitval en na een overtreding opeens - en volkomen onnodig - alle remmen los gingen met onder andere zoals hiervoor al werd vermeld, linksback Dylano van Dijk in een zeer negatieve hoofdrol. Dat sloeg over naar de zijlijn waar een opmerking aan het adres van Waterpoort Boys een reactie en de nodige onrust op het parkeerterrein tot gevolg had, waarna de prima leidende arbiter het meest verstandige besluit nam en voor het einde blies. Voor de spelers van Waterpoort Boys is het verhaal daarentegen nog niet ten einde, want bestuur en trainer kondigden een onderhoud aan om de frustraties en met name de overbodige uitging daarvan in te dammen.



Waterpoort Boys - C.V.V.O. 0-2 (0-0)

Doelpunten: 0-1 Aart Speerstra (62.), 0-2 Erik van de Berg (72.)

Scheidsrechter: J. van Eijden

Gele kaart: Romano Pasveer, Brian Visser, Marcel van der Meulen, Andy de Vries (Waterpoort Boys)

Opstelling Waterpoort Boys: Stefan Rijpkema, Dylano van Dijk, Calvin Pasveer, Jesper Knoop, Kevin Kedde, Orlando Pasveer, Romano Pasveer, Andy de Vries, Brian Visser, Tim van der Werf (62. Marcel van der Meulen) en Lars van Dijk (76. Marvin de Boer)

Bron: https://pengel.weebly.com/