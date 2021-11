Egon Diekstra en Frou de Jong openen RegioBank in Sneek

In haar openingstoespraak, gaf Dinie Visser aan dat de samenwerking met haar collega Thimothy Hiemstra al stamt uit de tijd dat beiden nog voor de Hypotheker werkten. “Die samenwerking was tien jaar geleden al uitstekend. Toen voor mij duidelijk werd dat ik in Sneek ‘iets’ ging doen als adviseur particulier en verzekeringen, wist ik meteen wie ik als hypotheek adviseur zou moeten vragen: Timothy Hiemstra. Inmiddels zijn wij hier aan de Singel en mogen we vanmiddag onze RegioBank Sneek openen.”

Op en top Snekers

Op en top Sneker Egon Diekstra mocht daarna het rode lint doorknippen. Net op het moment suprême stapte ‘geheel toevallig’ Frou de Jong fan de Stienklip binnen. Uiteraard wilde de grande dame van Sneek pandeigenaar Egon Diekstra wel even assisteren.

Vlak voor het doorknippen van het lint memoreerde Egon Diekstra de geschiedenis van het pand, uit 1890. De link met het water van de Singel en Dinie Visser, dochter uit een skûtsjefamilie, was dan ook al snel gelegd. “Wie weet stroomt er binnenkort weer water door de Singel en is de Singel ook weer echt een Singel”, betoogde Diekstra. “Het zal deze plek nog meer waarde geven.”

Persoonlijk karakter Regiobank

Frou de Jong roemde de RegioBank vooral om het persoonlijke en dat ze bij vestiging van Campen & Dijkstra geen nummer is.

“En ik kan gyn nummers onthouwe, dy’t je ok nyt in ’e beurs beware magge”, wist Heabeltsje. Om het nummer nu in haar ‘direkteur’ te naaien was ook al niet veilig, iedereen kon het nummer dan zien als het aloude kledingstuk aan de waslijn te drogen hing.

“Ik bewaar nou myn pinkoade op ut aller delikaatste plakje dat ik hew. Dêr mach noait iemand komme. Jammergenoeg…” En toen toverde Frou de Jong haar pincode tevoorschijn: 4711!