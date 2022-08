Efko Open Dag op zaterdag 3 september

UITWELLINGERA- Op zaterdag 3 september stelt Efko Beton aan de Brêgefinne in Uitwellingerga de bedrijfslocatie open voor het algemene publiek. Tijdens de Open Dag kunnen bezoekers meer leren over de energieneutrale fabriek, er is een prijsvraag en voor de kleintjes een springkussen. Ook kunnen bezoekers kennismaken met de producten die vanuit Uitwellingerga gebruikt worden voor projecten door heel Nederland en zelfs daarbuiten.

Nieuw kantoorpand en energieneutrale locatie

In de afgelopen maanden is er hard gewerkt en veel vernieuwd aan de locatie aan het Prinses Margrietkanaal. Het oude kantoor is verdwenen en er is een splinternieuw, duurzaam kantoorpand opgetrokken. Daarnaast is er gewerkt aan de isolatiewaardes van de bedrijfsgebouwen en liggen er zonnepanelen op de daken. Daarmee is het bedrijf volledig energieneutraal en levert het zelfs energie terug voor huishoudens uit de omgeving.

Prijsvraag en leerzame weetjes over projecten in de buurt

Efko Beton leverde in het recente verleden verschillende toonaangevende producten voor projecten in en om Sneek. Denk bijvoorbeeld aan de rode ‘stoeltjes’ voor de fietsbrug over de Woudvaart, de historische kademuurelementen voor de Looxmagracht en de parkbankjes in Sneek. Tijdens de open dag wordt er meer verteld over wat Efko Beton doet voor de renovatie van de kademuur aan de Westersingel in Sneek en de herinrichting van het Stationsgebied in Sneek.

Ook is er een prijsvraag waar bezoekers aan mee kunnen doen. De hoofdprijs is een ballonvaart over Fryslân.

Interactieve en muzikale open dag

Tijdens de open dag kunnen bezoekers meer leren over wat er gebeurt op het terrein, voor de kleintjes is er een springkussen en er is sport en spel voor iedereen op een tijdelijk strand op het terrein van Efko Beton. De Open Dag start om 13:00 uur zal van 17:00 – 18:00 uur muzikaal worden afgesloten met een concert door Bigband Friesland.