Efko Beton uit Uitwellingerga levert 2,7 kilometer kademuur met gerecycled beton

Gerecycled beton

“Efko Beton gebruikt al 15 jaar voor alle producten betonmengsels met 50% minder CO2-belastende portlandcementklinker in het cement. Dit betekent een halvering van de CO2-uitstoot ten opzichte van conventioneel cementbeton.” legt Ralf Riemersma uit. “Voor dit project zetten we een grote extra stap door secundair toeslagmateriaal te gebruiken. Oud beton wordt dan opnieuw gebruikt voor nieuw beton. Denk bijvoorbeeld aan materiaal dat vrijkomt bij de sloop van gebouwen.” Voor het gebruik van het toeslagmateriaal is de betonmortelcentrale uitgebreid met een toeslagbunker, een soort trechter.

Energieneutrale fabriek

De stap naar gerecycled beton staat niet op zichzelf. Na de nieuwbouw van het kantoor aan het Prinses Margrietkanaal in 2021, het CO2-neutraal maken van de fabriek en de plaatsing van 300 zonnepanelen is de toepassing van gerecycled beton een volgende ambitieuze stap. Het kenmerkt de focus op duurzaamheid die Efko Beton legt voor de ontwikkeling van prefab-oplossingen voor grote infrastructurele projecten in heel Nederland.

Kademuurelementen vinden hun weg in heel Nederland

De kademuurelementen van Efko Beton worden voor diverse renovatieprojecten door heel Nederland ingezet. Dichtbij huis werden onder andere de kades in Sneek, Balk, Witmarsum, Gaastmeer, Sint Annaparochie en Delfstrahuizen gerenoveerd met behulp van kademuurelementen uit Uitwellingerga. Maar ook grachten in o.a. Amsterdam, Den Haag, Lelystad en Haarlem werden op deze manier met historisch besef vernieuwd.

Renovatie kademuren Oude Rijn nabij Alphen aan de Rijn

Het project nabij Alphen aan de Rijn vormt een nieuw hoogtepunt. Efko Beton levert in opdracht van aannemer Ploegam 2,7 kilometer prefab kademuurelementen met de uitstraling van basaltsteen voor de kadeverbetering in de Oude Rijn, van Alphen aan de Rijn naar Zwammerdam. Doel van de kadeverbetering is een upgrade van de infrastructuur en het versterken van de oeverconstructie.