Eeuwfeest kaatsvereniging Nije Moed in IJlst

IJLST- In 2021 heeft kaatsvereniging Nije Moed in IJlst 100 jaar bestaan. Dit wordt gevierd met een jubileumpartij op zaterdag 4 september. Op die dag wordt ook het jubileumboek geschreven door Jelle Bangma gepresenteerd. Oud leden, leden en sponsoren hopen wij hier te verwelkomen.

De jubileum dag wordt geopend met koffie en oranjekoek om 10 uur, waarna er om 11 uur gekaatst zal worden. De dag wordt afgesloten met een bbq op het sportcomplex. Meer informatie en de mogelijkheid om u in te schrijven kunt u vinden op www.nyemoed.nl

Ook ter ere van het 100-jarig jubileum is op zaterdag 21 augustus het kaatsveld in het IJlst het toneel van het Nederlands kampioenschap 50+ . Deze wedstrijd is vrij toegankelijk en start om 10 uur. Alle activiteiten vinden plaats op de sportvelden bij de Utherne aan de Dassenboarch in IJlst.