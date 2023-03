Eeuwfeest fanfare Harmonie Sneek met Elske DeWall

De fanfare werd opgericht op 13 oktober 1922 in het gebouw van Aere Perennius aan het Kleinzand in Sneek. De muziekvereniging werkt sinds 2021 samen met Excelsior Scharnegoutum. De twee verenigingen vormen een orkest met 50 leden dat onder leiding staat van dirigent Arend Gerds uit Grootegast. Gerds is ook de componist die ter ere van het 100-jarig bestaan een speciale compositie schreef voor de eeuweling: Rewenich.

Sneker ridder Rienck Bockema

Het werk, geïnspireerd op het heroïsche leven van de Sneker ridder Rienck Bockema, beleeft deze avond z’n première. Rienck Bockema deed mee aan de kruistochten naar Rhodos, Litouwen en Jeruzalem. Hij werd geridderd door Koning Edward van Engeland en kwam na zijn vechtend bestaan tot bezinning. De vrome ridder stichtte rond 1400 in Sneek het klooster Thabor. Rewenich is een prachtige muzikale vertelling terug naar de tijd van primitieve slagvelden, oosterse oorden en godvrezende bezinning.

Met Elske deWall maakt de jarige vereniging er een fantastische gevarieerde feestavond van met aansprekende nummers. Bij een licht- en een beeldshow van een live-tekenaar nemen de enthousiaste muzikanten de bezoekers mee op hun door corona uitgestelde concertavond, waar ze al zo lang naar uitkijken.

Voor en na het concert zorgt eenmansorkest Folkert-Hans Tolsma voor sfeer in de foyer.