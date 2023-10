EET met je Hart en deel je geluk

18.30 uur

De avond is donker en guur. Binnen werpt kaarslicht een warme gloed over amicaal geroezemoes. Kruidige geuren komen me vanuit de keuken tegemoet, terwijl een vriendelijke ober alvast mijn wijnglas vult. Het is vrijdagavond. Mijn vrienden en ik zullen samen de avond doorbrengen in een lokaal eetcafé. Verheugd bestudeer ik de kaart. Biefstukje met Parmezaan, kabeljauw met saffraan: dat belooft veel goeds. Dan zwaait de deur open. Terwijl mijn vrienden wrijvend hun handen opwarmen lopen ze me lachend tegemoet. De avond kan nu al niet meer stuk.

Herkenbaar tafereel?

Voor veel ouderen helaas niet. Meer dan 66 procent van de 85-plussers voelt zich eenzaam. Niet gek, want door een steeds kleiner sociaal netwerk komen zij nauwelijks de deur meer uit. De mentale en fysieke impact van eenzaamheid maakt hen kwetsbaar.



Stichting Met je Hart Sneek laat dit niet gebeuren en organiseert voor deze groep zelfstandig wonende ouderen het hele jaar door terugkerende ontmoetingen in en met de horeca. Een gezellig samenzijn waarbij waardevolle contacten gelegd worden en nieuwe vriendschappen ontstaan. Samen verveelt nooit.



Met jouw euro doen we er een schepje bovenop

Met de EET met je Hart campagne doen we er elk jaar in november en december een schepje bovenop. Hoe dat werkt? Landelijk vragen ruim vijfhonderd restaurants en foodondernemers hun gasten om een vrijwillige bijdrage van één euro. Ook bij ons in de stad Sneek doen er maar liefst 10 restaurants en diversen non-food ondernemers aan mee! De opbrengst komt geheel ten goede aan het doorbreken van eenzaamheid. Dus kom gezellig eten, of koop de speciale Eet met je Hart producten, en steun onze campagne met jouw euro! Een klein gebaar met grote impact.



Voor de complete lijst van deelnemers zie: www.metjehart.nl/eetmetjehart-deelnemers/



22.30 uur

Gelukkig van de wijn, rijke smaken en goede gesprekken, vraag ik opgetogen om de rekening, want vanavond heb ik met mijn hart gegeten. Natuurlijk schenk ik één euro, net als mijn vrienden. Mijn avond kan niet meer stuk, want ik deel mijn geluk.