SNEEK- Burgemeester Jannewietske de Vries schoof gistermiddag aan tijdens het diner van Stichting met Hart Sneek, die het landelijk 10-jarig jubileum bij De Walrus vierde. In Sneek bestaat de Stichting sinds 2019 en is nog steeds groeiende.

Toespraak burgemeester

De eerste burger van Súdwest-Fryslân was onder de indruk van wat er in het afgelopen jaar door de Stichting is gedaan.

“Dit is wat SWF en Sneek mooi maakt, met en voor elkaar iets doen. Een hart is een prachtig symbool. Toen ik hier naar toeliep dacht ik aan onze ‘pompeblêden’, dat is natuurlijk ook een hart. Die harten hebben wij overal in Súdwest-Fryslân, die zitten gewoon in ons DNA. Eten met je hart hoort helemaal bij ons. Ik wens ons allemaal nog heel veel mooie ontmoetingen voor nu en in de toekomst. Daarom blijf ik burgemeester met een warm hart voor eten met je hart”, aldus de ambassadrice van de Stichting.

‘Eet met je Hart’

Tjalling Schurer, hij zit in het kernteam van Sneek dat de activiteiten van Stichting Met je Hart organiseert, vertelde dat landelijk 45 gemeenten meedoen, met in totaal 1200 vrijwilligers, die zich inzetten voor 2700 ouderen.

In Sneek zijn er meer dan 30 ouderen die aan de activiteiten meedoen. In Sneek kan de Stichting nog wel wat meer vrijwilligers gebruiken. Het afgelopen jaar werden er diverse activiteiten voor de ouderen georganiseerd, waaronder een boottocht en met elkaar ‘een terrasje pikken’.

Verschillende bedrijven in Sneek sponseren Stichting met je Hart. Gister startte de actie ‘Eet met je hart’, waarbij na een bezoek aan een horecagelegenheid een vrijwillige bijdrage van 1 euro gegeven wordt op het af te rekenen bedrag. Deze giften komen ten goede aan Stichting met je Hart. De actie duurt tot en met 16 december.