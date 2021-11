Eerste winst voor ESBC Menhir

Het duel tussen Sneek en Joure was er een in de onderste regionen van de tweede klasse. Tegenstander Oaters had pas een wedstrijd gespeeld en verloren. Menhir had al vier wedstrijden gespeeld, waarvan er drie nipt verloren waren gegaan. Alleen tegen titelfavoriet BV Leeuwarden leed Menhir vorige week een dikke nederlaag. Daarvan bleek de ploeg goed hersteld. Tegen de Jousters schoot de thuisploeg uit de startblokken. Nils Hettinga rondde een aantal fast breaks af met een score en Rob Dijkstra, die vorige week door een administratieve fout maar een minuut mee mocht doen, deed met een driepunter ook een duit in het zakje. Na vier minuten stond er al 11-0 op het scorebord.

Daarna waren de gasten echter wakker. Ze buitten hun fysieke overwicht goed uit en kwamen nog in het eerste kwart terug tot 13-11. Daarna was het toch weer de beurt aan de thuisploeg. Hettinga bleef de grote afmaker en Menhir liep uit naar een comfortabele voorsprong bij rust: 34-20. De pauze deed de Snekers echter geen goed. Er werd slap aan de tweede helft begonnen en veel balverlies geleden. Spelverdeler Martijn Yntema was al vroeg in de wedstrijd in foutenlast gekomen. Zijn plaats werd ingenomen door Wouter Kruis, die de functie goed invulde. Hoogtepunt van het derde kwart was een actie van Kruis, die al vallend de bal losliet en door de ring zag gaan. Niet veel later ging center Johannes Idsinga ongelukkig door zijn enkel. Hij kon zich aanvankelijk niet bewegen en het spel werd tien minuten stilgelegd. Bij nader onderzoek in het ziekenhuis bleek gelukkig dat hij niets gebroken heeft, maar het ziet ernaar uit dat hij enige tijd uit de roulatie zal zijn.

Menhir leidde onlangs het wegvallen van Idsinga met 48-32 met nog tien minuten te gaan en zou de zege niet meer uit handen geven. De ploeg speelde de resterende tijd uit onder aanvoering van Tom Dijkstra en Jurre van der Meer, die de bal rustig in de ploeg hielden. Jeroen Zantingh onderschepte nog een aantal keer de bal in de verdediging, zodat Joure nauwelijks meer tot scoren kwam. Bij Menhir was Hettinga topscorer met 26 punten. Ook Kruis en Rob Dijkstra haalden de dubbele cijfers met elk tien punten. Aanstaande zaterdag gaat Menhir in Groningen proberen om tegen Groene Uilen 5 de tweede zege op rij te halen.