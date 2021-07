Eerste wedstrijdpunten voor Beitske Visser

SILVERSTONE- Op het circuit van Silverstone pakte Top & Twelster Beitske Visser de eerste punten van dit seizoen. De wedstrijd vandaag op het beroemde circuit van Engeland was de derde in de reeks van de W-series.

Twellegeaster Beitske Visser vertrok vanaf P4, maar viel na een matige start terug naar de zevende plaats. Ze finishte uiteindelijk als zesde na een mooie inhaalactie en pakte daarmee haar eerste punten dit seizoen.

Hopelijk is deze zesde plaats de opmars naar meer. De eerste twee races van het seizoen verliepen teleurstellend voor Visser, met een dertiende plaats in de openingsrace en een elfde plaats in de tweede race. In 2019 eindigde Beitske nog als tweede in het eindklassement.

De vierde autorace voor vrouwen (W-series) is over twee weken in Hongarije.

Bron: https://www.topentwelonline.nl/