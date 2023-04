Eerste voorbereidingen van 4 Mijl Sneek van start

Meine de Vlugt doet dit jaar voor de tweede keer mee aan de loop en is al bezig om zich zo goed mogelijk voor te bereiden. “Het is een evenement waar veel Snekers naartoe gaan”, blikt hij terug op de 4 Mijl 2019. “Zeker als je de Marktstraat op komt lopen, voelt het net alsof je de Fietselfstedentocht uitgereden hebt. Het is superleuk dat er dan zoveel mensen voor je staan te juichen. Op de momenten dat ik onderweg vrienden en familie tegenkwam, zette ik nog een tandje bij. Dat motiveert op zo’n moment echt.”

Goede voorbereiding

Ondanks dat Meine erg sportief is, concludeert hij dat een goede voorbereiding al het halve werk is. “De afstand is te behappen, maar ik kan me nog goed herinneren dat dit mijn eerste hardloopwedstrijd van de lengte was. Tijdens de eerste ronde heb ik alles gegeven en toen ik door de finish kwam, dacht ik dat ik klaar was. Ik vond dat ik nog best een mooie tijd had neergezet; pas daarna hoorde ik dat ik nóg een ronde moest”, geeft hij lachend toe. “Destijds ben ik zelf te fanatiek van start gegaan met de voorbereiding. Ik hoopte dat als ik overal hardlopend naartoe zou gaan, ik binnen een paar weken in vorm zou zijn. Na een week had ik twee dikke knieën vanwege overbelasting, waar ik maandenlang last van heb gehad.”

Hardloop traject

Om ervoor te zorgen dat zijn pupillen van sportschool BMF beter voorbereid aan de start verschijnen, is Meine samen met professioneel hardloper Geart Jorritsma een traject gestart waarbij ze mensen op weg helpen richting de loop. In een periode van negen weken proberen ze de deelnemers zo goed mogelijk in vorm te laten komen. “Dit is niet alleen voor mensen met weinig hardloopervaring of mensen die het al een tijdje niet meer doen, maar ook mensen die structureel hardlopen kunnen bij ons terecht om samen met een professional naar hun looptechniek te gaan kijken.”

Meine traint dit jaar niet voor het neerzetten van een snellere tijd. Blessurevrij rondkomen staat hoger in het vaandel. “Ik vind het belangrijk dat iedereen goed beslagen te ijs komt en dat we met zijn allen de finish halen. Ik richt me dit jaar iets meer op het collectief.”

Achtste editie

Ook deze achtste editie van de 4 Mijl is uiteraard geschikt voor zowel fanatieke recreanten als professionele hardlopers en zoals altijd staat een feestelijke sfeer weer boven alles. Naast de standaard afstand van 6,4 kilometer wordt er voor de jongere deelnemers een verkortere kidsrun georganiseerd. Met afstanden speciaal ingericht voor verschillende leeftijden kunnen ook kinderen meegenieten van deze dag. “Mijn dochter had destijds nog nooit meegedaan met zoiets als dit, maar ze vond het fantastisch”, besluit Meine.

