Eerste vluchtelingen Oekraïne in Súdwest-Fryslân naar De Galamadammen

KOUDUM- Koudum Hotel Galamadammen in Koudum wordt klaargemaakt als eerste opvanglocatie in Súdwest-Fryslân voor vluchtelingen uit Oekraïne. Wanneer de eerste vluchtelingen aankomen is op dit moment nog niet bekend. In totaal verwacht de gemeente er voor ca. 150 mensen plek te hebben.

In mei 2020 sloot hotel De Galamadammen haar deuren. De snelle beschikbaarheid en de aanwezige faciliteiten gaven de doorslag voor deze locatie. De gemeente kon daardoor snel inspelen op de vraag van de Rijksoverheid om met spoed nieuwe opvangplekken te komen voor gevluchte Oekraïners. Voor dit type opvang is een coördinerende rol weggelegd voor de gemeente. Burgemeester Jannewietske de Vries is ingenomen met deze locatie: ‘Geweldich dat Súdwest-Fryslân fluch en gastfrij oan de gong kin om ûnderdak te organisearjen foar dizze kwetsbere groep minsken.’

Het is nu alle hens aan dek om de locatie gebruiksklaar te maken. Zo is de gemeente niet alleen verantwoordelijk voor de realisatie van de opvang, maar ook voor de organisatie van de eerste levensbehoeften zoals bijvoorbeeld zorg, medische hulp en onderwijs. Het is de verwachting dat het niet bij deze locatie blijft. Er zijn meerdere opties die de gemeente overweegt.

Dorpsbelangen van Koudum en Hemelum zijn gisteravond al geïnformeerd en met de naaste bewoners van het Hotel is persoonlijk contact door de gemeente gezocht. Inwoners in de omgeving worden geïnformeerd met een brief, die vandaag op de bus is gegaan.

Het aanmelden van opvanglocaties en hulp kan via de gemeentelijke website contact www.sudwestfryslan.nl/oekraine