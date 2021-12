Eerste verhuurvloot met alléén elektrische motorjachten

Nieuwe jachten en geavanceerde technologie

Natural Yachts zal volgend jaar 7 nieuwe 100% elektrische motorjachten verhuren. Het gaat hier om 3 motorjachten van 12 meter, de Northman 1200 Electric en 4 motorjachten van 9 meter, de Nexus Revo 870 Electric. Deze jachten zijn uitgerust met een ‘long-range’ en veilig LiFePO4 accupakket met een zeer lange levensduur. Elektrisch varen is niet alleen duurzaam, het verblijf aan boord van een elektrische boot biedt tevens meer comfort.

Een duurzame missie

De opwarming van de aarde heeft grote gevolgen en leidt tot extreme weersomstandigheden zoals overstromingen, bosbranden en het smelten van de ijskappen. Toerisme is verantwoordelijk voor ongeveer 8% van de wereldwijde uitstoot. Op de klimaatconferentie COP26 in Glasgow, heeft de NBTC, Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen, samen met andere partijen de Glasgow Declaration getekend. Hiermee committeren zij zich om zich in te zetten om de klimaatambities voor bestemming Nederland te realiseren.

Met de 100% elektrische verhuurvloot laat Natural Yachts zien dat een duurzaam toeristisch aanbod geen toekomst maar realiteit is. De missie van het familiebedrijf; ‘De transitie naar een duurzame watersport versnellen door zero emissie innovatieve technologie toe te passen’ toont het ambitie niveau aan. Met de vaarvakanties op elektrische boten wordt de mogelijkheid geboden om mensen op een toegankelijke manier kennis te laten maken met zero emissie varen.

CO2 besparen

Doordat alle 7 jachten in de verhuurvloot van Natural Yachts met een elektrische aandrijving zijn uitgerust wordt er in vergelijking met een traditionele diesel motorboot 86.126 kg CO2 bespaart per verhuurseizoen. Deze uitstoot staat gelijk aan de jaarlijkse uitstoot van 18 huishoudens met een gemiddeld jaarverbruik van 3000 kWh elektriciteit en 1500 m3 gas. Wat betekent dat 7 diesel motorboten in de verhuur even veel uitstoten in een verhuurseizoen van 25 weken als 18 huishoudens bij elkaar in 12 maanden.

Om te illustreren hoeveel dit is, de hoeveelheid CO2 die een boom jaarlijks opneemt is 20 kg. Normaal gesproken zouden er dus 4300 bomen nodig zijn om de CO2 uitstoot van deze 7 jachten te compenseren.

CO2 wordt vaak gebruikt als parameter maar bij de verbranding van fossiele brandstoffen komen ook stikstofoxiden (NOx) vrij. Dit is niet goed voor het milieu en stikstofdioxide kan tevens schadelijk zijn voor mensen. Het kan leiden tot luchtwegklachten en infecties omdat het kan doordringen tot in de kleinste vertakkingen van de luchtwegen. Eerste verhuurvloot met alléén elektrische luxe motorjachten in Friesland gerund door familiebedrijf Natural Yachts Het is welbekend dat verhuurboten bovengemiddeld veel uren varen per jaar. Het heeft dan ook veel effect om een verhuur vloot te ‘vergroenen’.

Jurjen Poorting, directeur van Natural Yachts, voegt hieraan toe; “De 100% elektrische motorjachten die wij in de verhuur aanbieden hebben een multifunctioneel doel. Met de verhuurjachten zetten we de transitie in naar een duurzame watersport maar het is ook een mooie manier om mensen kennis te laten maken met zero emissie varen. Zo merken we dat onze verhuurgasten bij terugkomst ook hun volgende vakantie op een elektrische boot willen doorbrengen en wordt er meer vraag gecreëerd.”

Extra groot vaarbereik

Alle jachten worden met een batterijpakket uitgerust voor een ‘extra groot vaarbereik’ dit betekent dat men ongeveer 2 dagen kan varen, dit komt neer op zo’n 6 tot 10 uur. Wanneer u in een dorpje of stad bent om bijvoorbeeld even boodschappen te doen kunt u meteen het motorjacht aansluiten op de walstroom om bij te laden. Zo kan men lang doorvaren zonder in een haven te overnachten. In Friesland is er in elke haven of gemeentelijke ligplaats walstroom aanwezig. Wanneer een elektrisch motorjacht (bijna) leeg is, kan het batterij pakket aan boord weer in een nacht opladen. Daarnaast zijn de jachten met een hardtop met zonnepanelen voorzien die bij zonnig weer het verbruik van de hotelvoorziening dekken.

Comfort

De elektrische jachten van Natural Yachts hebben een moderne uitstraling en het comfort van thuis. Alle jachten beschikken over een zonnedeklounge buiten, een zwemplateau met zwemtrap, een buiten douche, een badkamer cabine met elektrische toilet, wastafel en douche en een moderne keuken met o.a. een inductiekookplaat.

Natural Yachts zorgt ervoor dat u vertrouwd en ontspannen het water op kunt. De hotelservice die aangeboden wordt omvat de eindschoonmaak, opgemaakte bedden bij aankomst en een technische instructie met vaaruitleg waarbij er een stukje gevaren wordt om het jacht te leren kennen.

Northman Nexus Revo 870 Electric & Northman 1200 Electric

Het kleinste model in de verhuurvloot van Natural Yachts is de Northman Nexus Revo 870 Electric. Deze boot is geschikt voor vier personen en heeft twee hutten, een badkamer cabine, een moderne keuken en een comfortabele zithoek. Buiten is er ook genoeg ruimte om te ontspannen, zo is er een L-shaped sofa en een tafeltje in de cockpit, een bankje op het voordek en zonnedekkussens op het dek.

De Northman 1200 Electric is een luxe 12 meter motorjacht en is geschikt voor 6 personen. Dit elektrische jacht beschikt benedendeks over 3 hutten met tweepersoonsbedden en 2 badkamers. Het leefgedeelte bevindt zich bovendeks, waardoor men overdag altijd van 360 graden uitzicht kunt genieten. Elektrisch varen ervaren in Friesland Het Nederlandse familiebedrijf laat met deze 100% elektrische motorjachten zien dat duurzaamheid, luxe en comfort hand in hand gaan en dat een vaarvakantie in Friesland ook schoon en zonder uitstoot kan plaatsvinden!

Wilt u volgend jaar op een ontspannen vakantie zonder de natuur te belasten? Natural Yachts heeft de boekingen geopend, vanaf maart 2022 start het verhuurseizoen. Voor meer informatie over de elektrische verhuurvloot van Natural Yachts kijk op: www.naturalyachts.com/fleetoverview