Eerste thuispunten voor Sneek Wit Zwart

Zenuwen

Met die drie punten ziet de wereld er op Tinga opeens heel anders uit, want daardoor keerde de ploeg van trainer Carlo Rietdijk terug in wat we maar even het rijk der levenden noemen. Het eerste teken van leven kwam gistermiddag trouwens ook van de wit-zwarten, maar bij een gevaarlijk indraaiende hoekschop van Leon de Vries was geen afnemer ter plekke om de Sneker zenuwen weg te nemen. Diezelfde zenuwen gierden na een kwartier door de kelen, want toen kreeg VVI tot drie keer toe de mogelijkheid om de Snekers op achterstand te zetten.



​Zonder doelpunten

Vervolgens was het echter vooral Sneek Wit Zwart dat op de deur klopte. Een doelpoging van Kevin Huitema verdween echter net naast en even later toen Robin Semplonius goed doorging en Huitema de bal voorgaf op Freerk de Jong, was een kopbal van “Frommel” eenzelfde lot beschoren. Ondanks dat de thuisclub ook daarna nog een aantal goede mogelijkheden kreeg, trilde het net niet en na dik vijfenveertig minuten zochten beide ploegen de kleedkamers zonder treffers op.



Keizerssnee

Met Jan Dommerholt voor Robin Semplonius begon Sneek Wit Zwart met nieuw elan aan de tweede helft en dat resulteerde al snel in een kans voor de invaller. De goed spelende Jan Dommerholt a.k.a. Jan Booi stuitte echter op doelman Jelle Jelsma en twee minuten na die actie verdween een inzet van Freerk de Jing na voorbereidend werk van Kevin Huitema over de Jelsma's veste. Daarmee leek het opnieuw een zware bevalling te worden, maar vlak voor het laatste kwartier viel de bal voor de voeten van Harvey de Boeren hij zorgde bij wijze van spreken voor de keizerssnee.



Na die openingstreffer kreeg Sneek Wit Zwart dat komende dinsdag voor de beker klasgenoot sc Joure ontvangt,, nog een paar grote mogelijkheden. Gescoord werd er echter niet meer. Daar kon echter niemand op Tinga om malen, want die ene treffer van De Boer bleek uiteindelijk zoals hiervoor al werd vermeld, goed genoeg om bij het vierde thuisoptreden de eerste zege te vieren en om een sprongetje naar plek negen te maken.

Sneek Wit Zwart - V.V.I. 1-0 (0-0)

Doelpunten: 1-0 Harvey de Boer (74.)

Scheidsrechter: R. Paulusma

Gele kaart: Kevin Huitema, Stefan Westhof (Sneek Wit Zwart), Rutger Portena (VVI)

Opstelling Sneek Wit Zwart: Niels Kuperus, Alwin Velds, Joey Westerhof, Thijs Goes, Joris Speelman, Daniël Bennik (75. Stefan Westhof), Leon de Vries, Harvey de Boer, Freerk de Jong, Robin Semplonius (46. Jan Dommerholt) en Kevin Huitema (80. Arton Musliu)

Bron: https://pengel.weebly.com/