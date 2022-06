Eerste stap naar besparen en verduurzamen is isoleren

SNEEK- Het isoleren van woningen en gebouwen moet sneller, aldus de Friese Energie Alliantie, het Energieteam Fryslân en provincie Fryslân. De partijen hebben de krachten gebundeld en gaan samen met gemeenten en woningcorporaties aan de slag om het tempo rondom isoleren te verhogen. Dit is de start van een intensieve samenwerking tussen o.a. overheid, woningcorporaties, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Ondersteunend hieraan komt er een Energiebank Fryslân voor mensen met een krappe beurs.

“Door de huidige geopolitieke ontwikkelingen, de prijsstijgingen van energie, schaarste van materialen en tekort aan technisch personeel is het essentieel de vraag naar energie terug te dringen. Daarbij moeten we extra aandacht hebben voor de inwoners van Fryslân die minder te besteden hebben. Met de uitvoering van het Aanvalsplan Isoleren en de Energiebank Fryslân hopen we versnelling te bewerkstelligen voor gebouweigenaren en huurders/bewoners,” aldus energiegedeputeerde Sietske Poepjes.

Aanvalsplan Isoleren Fryslân

Het doel van het aanvalsplan is om de inwoners van Fryslân op het gebied van isoleren te ontzorgen. Dit kan door een collectieve (keten)isolatie-aanpak voor huur- en koopwoningen met energielabel E, F en G te ontwikkelen. De aanpak wordt ontwikkeld aan de hand van verschillende regionale en lokale pilotprojecten. Het streven is dit najaar te starten met de eerste pilot. De ervaringen en resultaten van deze pilotprojecten worden uitgewerkt in het Aanvalsplan Isoleren Fryslân, dat aansluit bij het nationaal isolatieprogramma van het Ministerie van BZK.

In lijn met het provinciale energieprogramma zal aansluiting gezocht worden bij het uitvoeringsprogramma van de RES. Dit geldt voor zowel het bestendigen en het uitbreiden van het Energieteam Fryslân, als de aanpak van energiearmoede en de uitwerking en het opstellen van het Aanvalsplan Isoleren Fryslân.

Energiebank Fryslân

In aanvulling op het Aanvalsplan Isoleren Fryslân en het Energieteam Fryslân wordt er een Energiebank Fryslân opgericht. Vanuit de Energiebank worden mensen geholpen die te maken krijgen met energiearmoede. De hulp bestaat uit energiecoaching en het leveren van het benodigde om de besparing te realiseren. Ook begeleiding in het benutten van (bestaande) regelingen als gebouwgebonden financieringen voor verduurzaming van eigen woningen, witgoedregeling of de verzilverlening kan uitgevoerd worden door de Energiebank.

Met het gezamenlijk aanbod van coaches en maatregelen ontzorgt de Energiebank inwoners, gemeenten, woningcorporaties en andere relevante partijen. Coaches kunnen daar waar nodig gemeentegrens overstijgend ingezet worden, financiële middelen kunnen gebundeld worden waardoor er meer slagkracht is.