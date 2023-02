Eerste stakingsdag in openbaar vervoer: deel van bussen rijdt niet, treinen rijden wel

SNEEK- Drie vakbonden in het streekvervoer roepen hun leden op deze week te staken. De staking legt een deel van het busvervoer plat, de treinen van Arriva rijden wel.

Een stevige loonsverhoging, een goede regeling voor ouderen en een goede aanpak tegen de hoge werkdruk zijn de belangrijkste punten voor een betere cao voor zo'n 13.000 werknemers.

Het is niet voor het eerst dat er wordt gestaakt. Het conflict verhardt zegt buschauffeur Andries de Jong van vakbond FNV. Als ze het eens zijn over één punt, dan wordt een ander punt van tafel geveegd. "De werkgevers zijn net een jojo, ze willen er niet uitkomen."

Na eerdere stakingen van een dag en dan nu een week is het ook mogelijk dat er voor onbepaalde tijd gestaakt wordt. "Ik ben bang dat we daar op afstevenen. Het wordt tijd dat de werkgevers eens wakker worden."

Volgens De Jong is de bereidheid onder de vakbondsleden bij de buschauffeurs groot om te staken. De sector heeft last van personeelskrapte. "Als je geen aantrekkelijke werkgever bent, dan krijg je dat personeel ook niet."

Hij heeft begrip voor de reizigers die gedupeerd worden door de stakingen. "Maar we doen het ook voor de reizigers. Door de afschaling blijft er niets van het openbaar vervoer meer over. We staken ook voor een betere dienstregeling, dat er meer overstaptijd komt voor passagiers."

Arriva meldt dat zo'n 60 procent van hun bussen in Fryslân wel rijden. Pas 's ochtends wordt duidelijk welke werknemers staken, dat geven ze niet van tevoren aan.

Treinen rijden wel

De treinen van Arriva in Fryslân en Groningen rijden vandaag wel. De reguliere dienstregeling is opgestart. Het kan wel drukker zijn, omdat er minder lange treinen worden ingezet.

Voor reizigers levert de staking problemen op. "Die worden enorm gedupeerd", zegt Jacoba Hoeksma, woordvoerder van Arriva. Ook dat het onduidelijk is wat wel en niet rijdt. "Wat wel kan rijden, willen we graag rijden." Ze hoopt dat de werkgevers en werknemers er snel uit zijn. "Er gelden verschillende belangen en daar moeten ze uitkomen."

Reizigers krijgen het advies om op de reisplanners te kijken, die worden steeds bijgewerkt.

Bron: Omrop Fryslân