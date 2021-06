Eerste schop de grond in voor nieuwbouw 270 studentenwoningen

GRONINGEN- De officiële start van de realisatie van 270 studentenwoningen aan de Vrydemalaan in Groningen is een feit. Op donderdag 17 juni 2021 stak wethouder Roeland van der Schaaf letterlijk de eerste schop in de grond voor de bouw van een nieuwe 18 verdieping tellende woontoren. Het project is een ontwikkeling van Koopmans Projecten uit Enschede en bouwcombinatie Friso-Koopmans, bestaande uit Aannemingsmaatschappij Friso SNEEK en TBI-onderneming Koopmans Bouwgroep, realiseert de nieuwbouw van deze woontoren.