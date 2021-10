Eerste repetitie van het nieuwe CKS Starters Orkest

SNEEK- Het nieuwe CKS Starters Orkest heeft vrijdag 1 oktober voor het eerst gerepeteerd bij kunstencentrum Atrium. Het orkest van CKS (Cultuur Kwartier Sneek) is bedoeld voor beginnende muzikanten tussen de 6 en 16 jaar oud. Zij krijgen de mogelijkheid om samen te musiceren en hun vaardigheden die in de individuele lessen zijn geleerd in de praktijk te brengen.

Onder leiding van Derk Stegeman en Ingrid Deen wordt gewerkt aan muzikale expressie, ritmisch spelen en de sociale omgang die nodig is om samen tot een goed resultaat te komen. Het repertoire is zo opgebouwd dat er zoveel mogelijk verschillende muziekstijlen worden gespeeld: van klassiek tot volksmuziek, film en musical.

Er is een vaste basis van strijkers (viool, cello), aangevuld met blazers. Dit kunnen zijn: fluit, blokfluit, hobo, klarinet, hoorn, fagot en eventueel trompet of trombone. De blazers komen na een aantal weken repeteren meespelen. Leerlingen die harp of slagwerk spelen, kunnen eveneens deelnemen.

Het CKS Starters Orkest werkt projectmatig. In het eerste project, tussen september en december 2021, is het thema ‘Reis om de wereld in drie kwartier’ met muziekstukken uit allerlei landen.

Meer informatie over het CKS Starters Orkest staat op kunstencentrumatrium.nl/cks-starters-orkest.

CKS bestaat naast kunstencentrum Atrium uit Theater Sneek, poppodium Bolwerk en cultuurbureau Akte2.

Seizoen gestart, gratis proefles altijd mogelijk Het nieuwe seizoen van kunstencentrum Atrium ging half augustus van start. De meeste lessen, cursussen en groepen op het gebied van muziek, dans, theater, musical en beeldende kunst zijn gestart of gaan binnenkort beginnen. Aanmelden is nog steeds mogelijk, net als het volgen van een gratis proefles. Op kunstencentrumatrium.nl staat meer informatie.