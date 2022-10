Eerste puntverlies voor LSC 1890

Steekje

​Bij de wedstrijd tussen de ploeg uit Overijssel en die uit Friesland was “im ersten Drittel” hoofdzakelijk sprake van eenrichtingsverkeer. Toch duurde het bijna een half uur, aleer het Sneker overwicht ook in de score tot uitdrukking werd gebracht. Nadat aanvoerder René Cnossen al een keer de kwaliteiten van de doelman Stanley Snijder van HODO had getest en arbiter Aalders bij een overtreding op Rik Jongstra het fluitsignaal achterwege liet, brak Patrick Zijda eindelijk de ban. Niet veel later leek de tweede Sneker treffer in de maak, maar een fraaie kopbal van Allard Westerdijk haalde door een al even fraaie redding van de goalie van de thuisclub het net net niet. In plaats van 0-2 werd het even later gelijk, toen de Sneker defensie bijna traditiegetrouw een steekje liet vallen en Sander Danes “fut en dadeleks” optimaal profiteerde.



Jongstra

​Onmiddellijk na de “Seitenwechsel” kreeg Jocelyn Haaima een kans uit de buitencategorie, maar in een één op één-situatie lukte het de jonge “wingman” van “the Blues” niet om LSC 1890 aan een voorsprong te helpen. Die bleef een kleine vijf minuten later ook uit toen Jongstra de bal voorgaf en Maarten Kingma op het moment suprême een teenlengte tekort kwam. Vervolgens werd een schot van Jongstra door doelman Snijder tot corner verwerkt en verdwenen de volgende twee pogingen van dezelfde buitenspeler voorlangs bij Snijder’s hok..



Op en neer

​Vier minuten later toen de bal wel tussen de palen kwam, bleek de doelman van HODO net als bij een aantal eerdere pogingen voor de zoveelste keer een te grote sta in de weg waarna - en we schrijven zo’n beetje de 80ste minuut - de thuisclub voor het eerst echt gevaarlijk in de buurt van het bastion van Jesse van Sermondt opdook. De vrije trap op de rand van de zestien bracht echter niets in het Overijsselse laatje en dat was bij de activiteiten van de Snekers waarbij Brian Bok en Joran de Haan als vervangers van Jocelyn Haaima en Maarten Kingma inmiddels hun trainingspak hadden uitgetrokken, niet anders.



Die vervangers beleefden in de laatste tien minuten een op en neer gaande slotfase, waarbij het nog alle kanten op kon en waarbij LSC 1890 middels een hoekschop nog een keer aan de boom schudde. De vrucht in de vorm van een kopbal van “captain” Cnossen was voor de Snekers echter niet rijp genoeg om ’t Hoge Bos alsnog met de volledige oogst te verlaten en dus moest LSC 1890 in speelronde vier het eerste puntverlies incasseren.

SV H.O.D.O. - L.S.C. 1890 1-1 (1-1)

Doelpunt: 0-1 Patrick Zijda (27.), 1-1 Sander Danes (34.)

Scheidsrechter: P. van Veen

Gele kaart: onbekende spelers (SV HODO), Rodi de Boer, Jocelyn Haaima (LSC 1890)

Opstelling LSC 1890: ​Jesse van Sermondt, Aaron Brouwer, Rodi de Boer, Rens Zwaagstra, Allard Westerdijk, Patrick Zijda, René Cnossen, Maarten Kingma (75. Joran de Haan), Rik Jongstra, Noël Wever en Jocelyn Haaima (75. Brian Bok)